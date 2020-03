Smittefare skal mindskes: Læger snart klar til at tage imod patienter på video

NORDJYLLAND:Patienter kan snart komme til konsultation hos deres praktiserende læger ved hjælp af video for at begrænse spredningen af corona-viruset.

Det oplyser Region Nordjylland i en pressemeddelelse.

Der er netop indgået en aftale mellem regionerne og de praktiserende læger, og i Region Nordjylland stiller regionen både udstyr og ekspertise til rådighed for de praktiserende læger, der vil benytte sig af denne mulighed.

Flere praktiserende læger netop deltaget i et pilotprojekt, hvor de har testet brugen af videokonsultation af i egen klinik.

- Det er helt oplagt, at vi udbreder muligheden for brugen af videokonsultation i den nuværende situation, hvor et fysisk besøg hos lægen kan øge smittespredningen. Fra pilotprojektet hører vi, at patienterne er utroligt glade for at kunne være derhjemme eller tage en pause på arbejde i stedet for at skulle hen til lægeklinikken, og tilbagemeldingerne fra lægerne er også positive, fortæller Gitte Sand Rasmussen, daglig leder i Nord-KAP, som er Kvalitetsenheden for Almen Praksis i Region Nordjylland.

Praktiserende Lægers Organisation (PLO) arbejder på højtryk for at færdiggøre et nyt virtuelt venteværelse. Planen er, at videoløsningen testes i næste uge og efterfølgende bliver tilgængelig for klinikkerne.