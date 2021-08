Smitten fordoblet i to nordjyske kommuner: Se tallene her

NORDJYLLAND:Det går stille og roligt den rigtige vej med smitten i Nordjylland.

Onsdag har Region Nordjylland et incidenstal på 136. Smitten er derfor fortsat faldene i regionen, men Nordjylland har dog stadig landets næsthøjeste antal af smittede med corona pr. 100.000 indbyggere.

De fire kommuner Aalborg, Frederikshavn, Rebild og Brønderslev havde for en uge siden alle et incidenstal over 150, hvilket Statens Serum Institut anser som højt.

Men både Rebild og Brønderslev har fået så meget styr på smitten med coronavirus, at de nu er bevæget sig under grænseniveauet.

Smitten er fortsat høj i Aalborg med et testjusteret incidenstal på 200,91 og i Frederikshavn med et incidenstal på 166,38.

Det positive for de to kommuner er, at smitten er faldet støt den seneste uge.

Kriterier for nedlukning Kommuner: - Testjusteret incidens: 500 eller derover - Antal smittede i de seneste syv døgn: 20 eller derover Sogne: - Incidens: 1000 eller derover - Antal smittede i de seneste syv døgn: 20 eller derover - Positivprocent: 3 eller derover Alle kriterier skal være opfyldt for en nedlukning. Kilde: Statens Serum Institut VIS MERE

Omvendt skidt står det til i Vesthimmerland og Thisted kommuner, hvor incidenstallet er mere end fordoblet på en uge, mens Mariagerfjord også har en stigning i antallet af smittetilfælde.

I tabellen herunder kan du få et overblik over, hvordan smitten er i din kommune:

Flere af de nordjyske sogne har også høje incidenstal. Det gælder særligt sognene Visby i Thisted og Sørig i Hjørring, som begge har en incidens over 1000.

De aalborgensiske midbysogne Budolfi, Sankt Markus, Vor Frelser og Vor Frue er de hårdest ramte sogne i Aalborg Kommune. Her har smittetallene bølget op og ned den seneste uge.

I tabellen herunder kan du se, hvilke nordjyske sogne, som har en incidens over 300: