Smitten falder i Nordjylland - men én kommune ligger stadig i top fem

NORDJYLLAND:Smitten er faldende i Nordjylland.

Med et incidenstal på 140,7 er Nordjylland stadig den region, der har flest smittede med corona pr. 100.000 indbyggere, men tallene er generelt svagt faldende.

Tre nordjyder er i øjeblikket indlagt. Heraf er en på intensiv.

Den faldende smitte gælder også i både Aalborg, Brønderslev og Frederikshavn kommuner, som Nordjyske mandag kunne fortælle blev betegnet som kommuner med høj incidens. Det bliver de stadig trods faldende tal.

I tabellen herunder kan du se status i din kommune:

Stadig i kedelig top

Med et testjusteret incidenstal på 210,4 er Aalborg Kommune stadig i top fem på landsplan over kommuner med de højeste incidenstal.

Hårdest ramt er Aalborgs centrale sogne Vor Frelser, Sankt Markus, Budolfi og Vor Frue Sogn, men også Nørre Kongerslev og Ansgars Sogn har incidenstal, der nærmer sig 400.

Da Nordjyske i mandags snakkede med Jan Nielsen, som er direktør i Ældre og Handicapforvaltningen i Aalborg Kommune og står i spidsen for kommunens kriseberedskab, opfordrede han de unge borgere, som endnu ikke er blevet vaccineret, til at få booket tid til en vaccination.

- Vi kan ikke gøre andet end at håbe, at rigtig mange af de unge mennesker lader sig vaccinere. Det er det, der skal til nu, sagde han og fortalte, at han ikke var bekymret for sognenedlukninger i kommunen.

Kriterier for nedlukning Kommuner: - Testjusteret incidens: 500 eller derover - Antal smittede i de seneste syv døgn: 20 eller derover Sogne: - Incidens: 1000 eller derover - Antal smittede i de seneste syv døgn: 20 eller derover - Positivprocent: 3 eller derover Alle kriterier skal være opfyldt for en nedlukning. Kilde: Statens Serum Institut VIS MERE

Høj smitte i Rebild

Foruden Aalborg, Brønderslev og Frederikshavn Kommune bliver Rebild Kommune stadig betegnet som en kommune med høj incidens. I modsætning til de andre nævnte kommuner har incidenstallet været stort set det samme i flere dage og er næsten uændret siden i går.

Tallet er særligt højt i sognene Aarestrup, Solbjerg, Gravlev og Haverslev.

I tabellen herunder kan du se status for de enkelte sogne i Rebild Kommune: