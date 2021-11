Smitten stiger: Se de nye teststeder her

NORDJYLLAND:Region Nordjylland har valgt at åbne syv nye teststeder i hele regionen. Det sker som et led i den opskaleringsplan, som regeringen meldte ud i sidste uge.

Det fortæller kontorchef ved Region Nordjylland, Jacob Bertramsen.

På nationalplan skal kapaciteten gå fra 100.000 til at kunne teste 200.000 om dagen. Det betyder, at Region Nordjylland nu skal kunne teste omkring 20.000 om dagen.

- Før kunne vi teste 9500, så det er en fordobling, siger Jacob Bertramsen.

Torsdagens smittetal lød på 4013 smittede i de seneste 24 timer. Det viste tal fra Statens Serum Institut. Det er det højeste antal i år. Smittetilfældene blev fundet blandt 136.036 PCR-test. Positivprocenten lå på 2,95 procent, hvilket er det højeste siden januar.

Nye teststeder Aalborg Øst: (åbner fredag d. 19. november) Alle ugens dage: 8-20 Langagervej 16, 9220 Aalborg Øst Hurup: (åbner tirsdag d. 23. november) Tirsdag og lørdag: 9-19 Jernbanegade 4, 7760 Hurup Hirtshals: (åbner mandag 22. november) Mandag, onsdag og fredag: 8-20 Niels Juelsvej 6, 9850 Hirtshals Fjerritslev: (åbner tirsdag d. 30. november) Tirsdag, fredag og søndag: 9-19 Brøndumvej 14-16, 9690 Fjerritslev Frøslev: (åbner fredag d. 26. november) Alle ugens dage: 8-20 Frøslev Skole, Elsøvej 240, 7900 Nykøbing Mors Farsø: (åbner mandag d. 22. november) Mandag, onsdag og fredag: 8-20 Rådhuscentret, T.H. Eriksenvej 20, 9640 Farsø ------------ Du kan se alle teststeder i Nordjylland her. VIS MERE

Klar til at rykke ud

Målsætningen er, at hver kommune i den kommende tid skal have minimum to teststeder - bortset fra Læsø og Rebild, da demokrafien gør, at et sted er nok.

- Det er for at udnytte kapaciteten bedst muligt, siger kontorchefen.

Bortset fra de nye teststeder er der lige nu også midlertidig ekstra teststed i Morsø og Thisted Kommune på grund af den høje incidens.

- Sådan bliver det også fremover. Teststeder skal ses som et minimum. Hvis kommer smitteudbrud et sted, så er vi klar til at rykke ud med et midlertidig teststed til at supplerer, siger Jan Bertramsen.

Udover Morsø og Thisted Kommune er Vrå Sogn i Hjørring Kommune lukket ned. Se hvor du kan blive testet på Region Nordjyllands hjemmeside.