Smitten stiger stadig: Særligt to nordjyske kommuner er hårdt ramt

NORDJYLLAND:Tirsdag blev endnu en dag med en ærgerlig rekord.

6324 nye tilfælde af coronavirus blev registreret i Danmark. Det er det højeste smittetal på et døgn i løbet af epidemien.

Også i Nordjylland stiger smitten fortsat, og indenfor den seneste uge er 2422 nordjyder blevet testet positive. Tirsdag er 51 indlagte på de nordjyske hospitaler, og heraf er 12 på intensiv-afdelingen.

I ni ud af elleve nordjyske kommuner er smitten da også steget fra mandag til tirsdag, og kun i Thisted (incidens 313) og Morsø Kommune (incidens 259) er incidenstallet faldet.

Særligt hårdt ramt er Frederikshavn og Hjørring Kommune, der nu begge har et incidenstal over 600.

Både Frederikshavn, Hjørring og Vesthimmerland har i flere dage lagt over grænseværdierne for, hvornår myndighederne anbefaler, at der laves lokale tiltag mod coronasmitte i kommunen.

Tirsdag kom en fjerde nordjysk kommune med i den kedelige klub.

Jammerbugt Kommune har med et incidenstal på 406 og 155 nye smittede oversteget grænsen, hvilket betyder, at kommunen nu følger myndighedernes anbefalinger til tiltag ved høj lokal smitte.

Kommunen opfordrer alle borgere til at lade sig teste, hvis man er smittet, nær kontakt eller har mistanke om, at man er blevet smittet, samt til at lufte ud og have fokus på god hygiejne.

Desuden skal alle medarbejdere ansat hos Jammerbugt Kommune fremover kunne vise et gyldigt coronapas.

Kriterier for anbefaling af lokale tiltag Fra den 15. november 2021 gælder anbefalinger om, at kommuner indfører særlige smitteforebyggende tiltag, hvis følgende to kriterier er opfyldt: - Der er 400 eller flere smittede pr. 100.000 borgere i kommunen - Der er 20 eller flere smittetilfælde i alt de sidste syv dage. For sogne gælder anbefalinger, hvis alle følgende tre kriterier er opfyldt: - Der er mere end 800 smittede pr. 100.000 borgere - Der er 20 eller flere smittetilfælde i alt de sidste syv dage - Positivprocenten er på 3 procent eller mere. Kilde: SSI VIS MERE

I tabellen herunder kan du se, hvad incidenstallet er i din kommune:

Efterhånden er incidenstallet i mange nordjyske sogne også så højt, at der flere steder anbefales lokale tiltag mod smitte.

Skagen i Frederikshavn Kommune er det sogn, der har flest smittede i Nordjylland. 81 borgere har fået en positiv test indenfor de seneste syv dage, og incidenstallet lyder på 1066.

I tabellen kan du se, hvilke sogne der har de højeste incidenstal i Nordjylland.