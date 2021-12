Smittetallet er rekordhøjt - statsministeren overvejer nye tiltag

DANMARK:Der er registreret 6324 nye tilfælde af coronavirus i Danmark. Det viser tal fra Statens Serum Institut (SSI). Det er det højeste smittetal på et døgn i løbet af epidemien.

Sundhedsstyrelsen, Styrelsen for Patientsikkerhed, Styrelsen for Forsyningssikkerhed og Statens Serum Institut (SSI) holder pressebriefing tirsdag klokken 16. De vil give en status på epidemien, Omikron-varianten, smitteopsporing og testkapacitet, lyder det.

Mandag var smittetallet højere, men SSI oplyste, at man på grund af "udsving i prøve-flowet og svartid i løbet af weekenden" havde registeret et meget højt tal mandag.

Tallet mandag dækkede over, at de nye positive prøver fordelte sig hen over weekenden og ikke bare søndag.

Antallet af indlagte med coronavirus på de danske hospitaler falder med 3 til 465. Der er yderligere ni coronarelaterede dødsfald.

Epidemi i vækst

Det ser ud til, at coronaepidemien i Danmark er i vækst. Kontakttallet er beregnet til 1,1, oplyser Sundhedsministeriet på Twitter.

Et kontakttal på 1,1 svarer til, at 10 smittede i gennemsnit giver smitten videre til 11 andre - og epidemien vokser altså.

Tallet blev senest opgjort til 1,0, hvor det altså pegede på en stabil epidemi.

- Incidensen er stigende i alle regioner, ligesom der er stigende smitte i alle aldersgrupper under 70 år, skriver ministeriet.

Kontakttallet er beregnet til 1,1. Det ligner igen en epidemi i vækst. Incidensen er stigende i alle regioner, ligesom der er stigende smitte i alle aldersgrupper under 70 år. Der er kommet fart på revaccinationen, og 1 mio. danskere er nu revaccineret. #COVID19dk pic.twitter.com/8bVM8zwT4C — Sundhedsministeriet (@DKsundhed) December 7, 2021

Tidligere tirsdag fortalte statsminister Mette Frederiksen (S), at det overvejes, om der skal gøres mere for at bremse smittestigningen.

- Vi følger udviklingen meget tæt flere gange om dagen. Myndighederne overvejer nu, om der er behov for yderligere nødvendige tiltag.

- Vi må og kan ikke lade pandemien løbe løbsk i Danmark, sagde hun i Folketingssalen.

/ritzau/