Snart bliver der varmt - altså rigtig varmt

NORDJYLLAND: Hvis du er en af dem, der først går på sommerferie i næste uge, altså uge 30, og har planlagt at blive hjemme - ja, så har du ramt plet. I hvert fald hvis du har håbet på sol og varme.

Juli i år har endnu ikke budt på et eneste sommerdøgn med temperaturer over 25 grader, men det ændrer sig højst sandsynligt i næste uge, varsler DMI.

Varm luft fra syd vil trække op over landet, lyder det fra langtidsmeteorolog Steen Hermansen:

- Det ser temmelig sikkert ud, at det bliver varmere i næste uge, og det virker også sikkert, at vi nok skal komme over de 25 grader mange steder – lokalt 30 grader. Så både sommerdøgn og stranddage er altså indenfor rækkevidde igen, siger Steen Hermansen.

Det er lidt usikkert, hvornår det varme vejr kommer. Ifølge vagtchef Mette Wagner fra DMI viser den seneste prognose, at det bliver varmt fra tirsdag og nogle dage frem.

Det er usikkert, hvor mange sommerdøgn vi har i vente. Men meget tyder på, at det gælder om at nyde varmen, så længe det varer. For Nordsøens kølige luft og vestenvind ser ud til at lægge en dæmper på temperaturen hen mod sidste halvdel af ugen, oplyser DMI.

