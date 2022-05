Snart er der uddeling af michelin-stjerner: Her kan de lande i Nordjylland

NORDJYLLAND:Om halvanden måned er der igen uddeling af michelin-stjerner til Guide Michelin Nordic.

Tre nordjyske restauranter har åbent meldt ud, at de er klar til michelin-stjerner. Jeg har besøgt dem alle nogle gange og kan bekræfte, at de er klar.

Hvorvidt guiden har besøgt Nordjylland, siden den seneste uddeling 13. september 2021, det er en smule uvist.

Restaurant Tabu

Men ét er sikkert, Restaurant Tabu må stå først for for et besøg. Selvfølgelig må grund af mad og vin men også fordi, restauranten allerede har en såkaldt "Plate" i Guide Michelin Nordic og altså hvert år sender oplysninger ind til guiden om køkkenchef, restaurantchef, prisniveau osv.

Som optaget i guiden og beliggende i Nordjyllands hovedstad, må Tabu stå først for næste gang.

Restaurant Bühlmann - som kun scorer top-anmeldelser

Med ansættelsen af køkkenchef, Christian Nurup, og hotelchef, Nadia Bach, er restauranten på Hotel Scheelsminde kommet med i den danske superliga, når det gælder gastronomien.

Et stabilt og knivskarpt køkken med internationalt snit, en dyb vinkælder og et omfattende alkoholfrit alternativt gør restauranten til topkandidat.

Óke på Ruths Hotel - igen top-anmeldelser

Det vakte en smule opsigt i branchen, da køkkenchef Jack Cramer i det tidlige efterår hævede ambitionerne for gourmetrestauranten på det kendte badehotel. Ikke én men to stjerner var ambitionen, og ikke bare Nordjyskes anmelder var begejstret, men også Jyllands-Postens Niels Lillelund var svært begejstret.

- Okê i Skagen rager langt, langt over niveauet på en fransk Michelin-restaurant i provinsen, skrev han i den mest dugfriske anmeldelse af stedet.

Michelin-guiden har besøgt Ruths Hotel i hvert fald et par gange, men mange udskiftninger på køkkenchef-stillingen fik Michelin til at trække sin "Plate" tilbage for et par år siden. Men de kender hotellet, og mon ikke de nye ambitioner er kommet guiden for øre.

Vendia Gourmet

Bryghuset Vendias gourmetrestaurant har leveret på topniveau på 15. år og har en "Plate" i Guide Michelin.

En decideret michelin-ambition har der ikke været meldt ud længe deroppefra, men michelin-inspektørerne får årligt holdopstillingen med Kristian Rise som køkkenchef. Dog har der været udskiftning på posten som restaurantchef, hvilket kan få guiden til at holde sig tilbage.

Højt niveau altid.

Boblere til michelin-stjerner Flere andre nordjyske restauranter er ligeledes i top-klasse, og følgende restauranter har niveau til en stjerne. Restaurant Alimentum i Aalborg - bæredygtig med mere end 80 procent økologi

i Aalborg - bæredygtig med mere end 80 procent økologi Svinkløv Badehotel - med Bocuse d’Or-vinder Kenneth Toft-Hansen

- med Bocuse d’Or-vinder Kenneth Toft-Hansen HimmerRiget - Made in Denmark-restaurant, der har hentet de bedste folk til fra nær og fjern

- Made in Denmark-restaurant, der har hentet de bedste folk til fra nær og fjern Restaurant Essens - Nordjylland bedste fiskerestaurant

- Nordjylland bedste fiskerestaurant VesterØL på Læsø - vildeste og skøreste restaurant, man kan forestille sig VIS MERE

Nordjyske restaurantfolk og gourmetelskere har flere gange været skuffet over guidens manglende besøg i Nordjylland.

Vi anmeldere på Nordjyske undrer os også, og undertegnede har gjort det længe. Som medlem af Danske Madanmeldere møder jeg de andre madanmeldere, og vi snakker jævnligt om, at det er underligt, stjernerne ikke kommer til Nordjylland.

Kan det virkelig være niveauet, spørger vi os selv.

Niels Lillelund er én af Jyllands-Postens madanmeldere, og han anmeldte for nylig Restaurant Oké i sin avis. Fra en normalt afdæmpet fyr om Nordjyllands kvaliteter, kan disse ord måske sætte nordjyske gastronomi i perspektiv over for de mange danske michelin-restauranter.

- Jeg ved, at Nordjylland hungrer efter en Michelin-stjerne - og at det ikke er nogen trøst at få at vide, at Michelin er et kommercielt foretagende med allehånde dagsordener og på ingen måde gastronomisk overdommer. Lad det være sagt med det samme: Okê rager naturligvis langt, langt over niveauet på en fransk Michelin-restaurant i provinsen. Det gælder så mange fine steder herhjemme, for Michelin er fransk chauvinisme, der er intet nyt under solen. Der er ingen retfærdighed til, så foreløbig må Okê tage til takke med seks stjerner i disse spalter. Enhver, der går og tror, at Ruths Hotel ikke er andet end dum og dådløs overklasse, bør unde sig selv et besøg ude bagved, for det er seriøs gastronomi, der går i svang derude, skrev Niels Lillelund.

Svend Rasmussen, madanmelder i Berlingske og én af de flittigste til at besøge Nordjylland, og han er enig med Niels Lillelund.

- Det er den store undladelsessynd ikke at give mindst én stjerne til Nordjylland. Der er virkelig sket meget gastronomisk set i Nordjylland, og restauranterne har virkelig rykket sig meget. Michelin er et kommercielt foretagende og vil gerne sælge dæk, det skal ikke komme bag på en. Men de vil også gerne være et kulinarisk orakel og bestemme, hvad der er bedst. Så set med disse briller skal guiden være sig selv bekendt og leve op til deres navn og formål. Nu er det Nordjyllands tur til at få michelin-stjerner, siger Svend Rasmussen.

Uddelingen foregår allerede 4. juli i Stavanger i Norge og kan følges via streaming fra kl. 18.