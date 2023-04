Snart testes sirenerne - i år er én ting anderledes

NORDJYLLAND:Har du en nyere telefon, og er dit styresystem opdateret? Så skal du ikke blive bekymret, hvis din telefon pludselig begynder at larme onsdag 3. maj klokken 12.

Hvert år den første onsdag i maj tester Rigspolitiet og Beredskabsstyrelsen de såkaldte varslingskanaler, med formålet at minde danskerne om, hvordan de lyder, og hvad de betyder.

Sådan har det været i mange år, når sirener på master over hele landet hyler. I år er én ting dog anderledes. Det er nemlig ikke kun de fysiske sirener, der kommer til at larme, når klokken slår 12. Det gør din mobiltelefon måske også.

Danskerne vil nemlig modtage en testadvarsel via det helt nye mobilbaserede varslingssystem ved navn S!RENEN - såfremt deres telefon altså er af nyere dato og opdateret. Det skriver Rigspolitiet i en pressemeddelelse.

Hvordan modtager jeg advarsler fra S!RENEN? Alle nyere telefoner, hvor styresystemet er opdateret, modtager advarsler via S!RENEN. Se mere om telefoner og styresystemer på sirenen.dk.

Du kan ikke slå advarsler via S!RENEN fra, selvom det måske ser sådan ud på din telefon. Se mere på sirenen.dk Kilde: Rigspolitiet VIS MERE

Det er første gang nogensinde, at S!RENEN testes. Af den årsag ønsker Rigspolitiet og Beredskabsstyrelsen også at nå vidt og bredt ud med information om testen, så ingen borgere bekymrer sig unødigt, når deres telefon pludseligt begynder at larme højt og markant.

- Med S!RENEN får vi en ny kanal at varsle borgerne på i tilfælde af akutte situationer i et område, hvor vi har brug for borgernes opmærksomhed og handling. Det er et godt supplement til det nuværende varslingssystem, da myndighederne med S!RENEN kan nå ud med præcis varsling og handlingsanvisende budskaber til relevante borgere, siger politiinspektør i Rigspolitiet Bo Samson.

Når sirenerne lyder onsdag 3. maj, både i virkeligheden og på din mobiltelefon, skal du ikke selv gøre noget.

Sker det, at sirenerne hyler på et hvilket som helst andet tidspunkt end på testtidspunkterne, skal du gå indenfor og søge information hos enten DR eller TV2. Modtager du en advarsel på din telefon, vil der her stå, hvad der sker, hvor det sker, og hvad du skal gøre.