Sne- og isglatte veje: Politiet opfordrer til at køre forsigtigt

NORDJYLLAND:Det er langt fra alle steder i Nordjylland, at der onsdag morgen ligger sne - og der ligger slet ikke sne i de mængder, som DMI udsendte varsel om tirsdag.

Alligevel skal man være forsigtig og ekstra opmærksom, hvis man begiver sig ud i trafikken.

Alle kommuner i Nordjylland melder nemlig om sne- og isglatte veje, og der saltes på alle større veje i området.

Hos Nordjylland Politi fortæller vagtchef Ole Buus, at der ikke har været ulykker i løbet af natten.

- Der er ikke kommet de mængder, som DMI har forudsagt, men her i morgentimerne sneer det en del steder. Det er tøsne og det er noget sjap at køre i, så man skal køre forsigtigt og være opmærksom, da der let kan opstå farlige situationer, siger han.

Ved Vejdirektoratet oplyser den vagthavende, at der i løbet af natten er saltet på alle større veje.

- Vi kan se, at det sner flere steder, men indtil videre er der ikke noget, der giver problemer. Man skal køre efter forholdene - og det betyder, at man skal sætte farten ned - men indtil videre glider trafikken, oplyser man hos Vejdirektoratet.

Selvom der ikke er kommet den mængde sne som DMI har varslet, er der hvidt flere steder.

Mens man i Aalborg kan have svært ved at finde mere end et par millimeter sne på forruden af bilerne - og veje og fortove er sorte, så ligger der en del sne store dele af Vendsyssel, og steder i Himmerland ligger der også en del sne.