Sneklædt Nordjylland: Sådan bliver natten og morgendagens vejr

NORDJYLLAND:En stor mængde sne blev der lovet, og en stor mængde sne kom der.

I hvert fald er store områder i Nordjylland onsdag aften dækket af flere centimeters sne.

Særligt slemt stod det onsdag eftermiddag til omkring Thy og Mors, hvor Midt- og Vestjyllands politi opfordrede borgere til ikke at køre ud, medmindre det var en absolut nødvendighed.

Onsdag aften har snevejret dog bevæget sig længere mod øst, og sådan forudser meteorolog hos DMI Trine Pedersen, at det vil fortsætte over natten.

- Det er mest fra Aalborg og ned mod Aarhus og så over mod Struer, der sner. Jeg forventer ikke, at der kommer sne nord for Aalborg, siger hun.

Hvor meget sne Nordjylland kan forvente resten af aftenen, har meteorologen dog svært ved at forudse.

- Der ligger stadig en del byger på satellitbilledet, men hvor meget sne, det er, er svært at afgøre. Der kan i hvert fald godt komme noget sne på den her side af midnat, men det klinger stille og roligt af, og efter midnat tror jeg ikke, der kommer noget, siger hun.

- Selvom det ikke ses så tydeligt på radaren, vil jeg tro, at intensiteten er 0,5 centimeter i timen eller sådan noget. Så det ligger stille og roligt og bygger lidt op.

Meteorolog Trine Pedersen siger, at der lokalt kan nå at falde 2-5 centimeter i løbet af aftentimerne i det østlige Nordjylland, før vejret klarer op til midnat.

Men selvom morgendagen byder på solskinsvejr, og Nordjylland ifølge prognoserne slipper for mere sne, ser sneen ud til at blive liggende for en stund.

- Fordi det klarer op i Nordjylland i nat, og der ikke er meget vind, bliver der meget koldt. Det vil ikke overraske mig, at man inde i landet måler op til 10 graders frost, siger hun.