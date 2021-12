Snestorm gav strømafbrydelser: 30.000 kunder ramt

NORDJYLLAND:Is på luftledningerne og kraftig blæst er en dårlig kombination. Det mærkede hele 30.000 af Netselskabet N1's kunder onsdag aften og nat.

- Når der danner sig et lag af is på luftledningerne, betyder det, at vinden kan få fat i dem. Når det så blæser kraftigt, kan ledningerne ramme hinanden. Og så afbryder strømmen, forklarer Johannes Guldbæk, der er afdelingsleder for netdriften hos Netselskabet N1.

Han fortæller, at strømafbrydelserne ramte både i de nord- og midtjyske områder, hvor snestormen rasede onsdag. Der var primært tale om pletvise udfald á 10-15 minutters varighed.

Fænomenet med isbelagte luftledninger, der pisker sammen i vinden er ikke noget, der sker hver dag, fortæller afdelingslederen.

- Vi skal tilbage til stormen Bodil i 2013, før vi sidste har haft et vejrfænomen, der har påvirket elforsyning på en lignende måde. Det er et meget uheldigt sammentræf, hvor isens struktur gør, at vinden kan få fat i dem, når dem rammer fra en helt bestemt vinkel, forklarer han.