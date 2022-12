Snevejret er ovre: Store forskelle på, hvor meget der faldt

NORDJYLLAND:Snevejret i Nordjylland er ovre for denne gang.

Det oplyser vagthavende meteorolog hos DMI, Lisette Grenbom.

- Onsdag formiddag er snebygerne drevet videre ned over landet. Og vil i løbet af dagen give sne til Østjylland, Djursland samt Nordsjælland, Østfyn samt Lolland, siger hun.

Indtil middag kan der dog komme nogle få snebyger på Mors, men ellers er snevejret et overstået kapitel i Nordjylland.

Hos DMI har man ikke målinger på, hvor i landet der er faldet mest sne, men Lisette Grenbom fortæller, at hun har fået meldinger og set billeder fra Hjørring-området, der viser cirka 15 centimeter sne.

Byger lå stille

Der er dog store lokale forskelle.

I Aalborg ligger der ikke meget mere end to centimeter.

Årsagen til forskellene skyldes, at bygerne er kraftigst, når de kommer ind over land.

Over det lune vand bliver snebygerne bygget op, mens de afgiver sne og bliver mindre inde over land.

- Dermed ligger der mest sne mod nordvest, siger Lisette Grenbom, der forklarer, at lavtrykket en overgang lå stille, og dermed var snebygerne over et område i længere tid og afgav en hel del mere sne.

- Så der er ikke kommet sne i samme mængde over det hele, siger hun.

- Herudover er det snebyger, der har været forbi, og det betyder, at der er store forskelle alt efter, hvor bygerne lige har ramt, forklarer hun.