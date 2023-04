Snorksov med bilen i tomgang

AALBORG:Trætheden kan indfinde sig lige pludseligt, men for en mand, som lørdag sad i sin bil på Loftbrovej i Nørresundby, må trætheden være kommet så pludseligt, at han ikke nåede at slukke for bilen, før han faldt i dyb søvn.

I hvert fald modtog vagtcentralen lørdag morgen en anmeldelse om en bil, som holdt i tomgang på Loftbrovej med en sovende mand ombord, skriver Nordjyllands Politi i døgnrapporten.

En patrulje blev sendt til stedet for at se, hvad der foregik, og her fandt betjentene en bil holdende midt på vejen med en sovende fører ved rattet.

Mellem benene på ham lå en klump hash, og derfor blev manden vækket - og anholdt. Han blev taget med til Aalborg Universitetshospital, hvor han fik taget en blodprøve, som siden viste, at manden var påvirket af hash.

Han er sigtet for at køre narkokørsel, og da politiet også fandt en kniv i bilen, er han også sigtet for at overtræde knivloven.