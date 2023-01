Social- og sundhedsassistent stjal piller fra sygehus

AALBORG:En 34-årig kvinde blev fredag idømt 60 dages fængsel ved Retten i Aalborg.

Det gjorde hun, da retten fandt hende skyldig i at have stjålet 100 piller fra Aalborg Universitetshospitals psykiatriske afdeling i februar 2022, hvor hun på det tidspunkt arbejdede. Hun blev dømt for både tyveriet og misbrug af sin stilling som social- og sundhedsassisten.

Derudover blev hun også dømt for at have købt cirka 15 gram metamfetamin med henblik på at give det videre til en ven. Ligeledes er hun fundet skyldig i at opbevare en række lægemidler og euforiserende stoffer uagtsomt for sin ven.

Anklager argumenterede derudover for, at hun skulle fratages retten til at arbejde som social- og sundhedsassistent. Det blev hun dog ikke, da den 34-årige ikke har et aktuelt misbrug, og at der dermed ikke er sandsynlighed for fremtidige stillingsmisbrug.

Den 34-årige var ikke tilstede, da der blev afsagt dom, men hun nægtede sig før dommen skyldig i alt andet end at have købt en otte-ni gram metamfetamin.