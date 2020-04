Socialt udsatte og hjemløse i Aalborg testet for corona: Ingen var smittet

AALBORG:- Det gik super godt med at teste de udsatte og hjemløse. Vi fik både testet mange, og det var de relevante borgere, der dukkede op, siger Tina Maria Larsen, Centerleder for Sociale Indsatser i Aalborg Kommune.

I løbet af tirsdagen mødte i alt 105 socialt udsatte eller hjemløse op på de tre forskellige test-steder i Aalborg, som kommunen havde udvalgt til formålet.

Resultatet er en succes, fortæller Tina Maria Larsen, både fordi ingen af testpersonerne var smittede, men også fordi antallet af testede personer var højt.

- Vi havde fordelt indsatsen med at teste på tre forskellige lokaliteter hvilket gjorde, at der kom flere end der ellers ville have gjort. 105 er mange personer, når de til sammenligning testede 48 personer i Aarhus, og alt andet lige så er vores udsatte- og hjemløseområde noget mindre end i Aarhus, siger Tina Maria Larsen og tilføjer:

- Hvis vi skal bruge det som pejlemærke, så synes vi, det gik rigtig godt.

Hånden på hjertet, så er vi ekstraordinært gode til at arbejde sammen med byens hjælpeorganisationer, Tina Maria Larsen.

Bo- og gadeteamet, som Tina Maria Larsen er leder for, er overraskede over resultatet, da de havde tænkt, at nogle af de udsatte borgere, som er i stor smittefare grundet leveforhold og hygiejne, måtte være smittet.

- Med alle de danskere, der er og har været smittet, så havde vi troet, at der også var en god del smittede blandt de hjemløse. De lever et mere udsat liv og har ikke samme muligheder for at holde håndhygiejnen og lave de forbyggende tiltag - nogle af dem kan have svært ved at skaffe rindende vand og håndsæbe, siger Tina Maria Larsen.

Årsagen til det relativt høje antal testede personer skyldes i følge Tina Maria Larsen også et godt samarbejde på tværs af kommunen og byens hjælpeorganisationer.

- Jeg tror, at alle gode indsatser sker, når man løfter i flok. Hånden på hjertet, så er vi ekstraordinært gode til at arbejde sammen med byens hjælpeorganisationer, siger Tina Maria Larsen.

Kommunen har ikke planlagt en ny testning af socialt udsatte og hjemløse, men forventer, at det kan ske igen i april. Datoen bliver fastsat i samarbejde med sygehusvæsenet i Nordjylland.