Astrids bror er syg og farlig: - Jeg frygter, han tager livet af mine forældre Astrid Larsens bror fik torsdag endnu en voldsdom efter et brutalt overfald på sin nabo. Han bliver psykotisk efter årelangt stofmisbrug, og har flere gange udøvet vold mod andre - blandt andre sin egen far. Han skal have hjælp, mener både Astrid Larsen og psykiatere