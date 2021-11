Søren Kusk efter sit livs nedtur: - Man skal ikke tage sig selv for højtideligt

- Følelser er en stor del af dét at være menneske. Jeg synes, det er en fantastisk vigtig del af det at være menneske at kunne styre sine følelser, men også at kunne bruge dem over for andre mennesker. De skal bruges på en konstruktiv måde. Følelser er en fantastisk motivationsfaktor, hvis man er leder, siger Søren Kusk. Foto: Torben Hansen