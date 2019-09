Søvn? Nej, det gør jeg mig ikke så meget i

Vi alle sammen har prøvet det. Man ligger der. For Gud ved hvilken gang i sit liv. Man er færdig, træt og helt klar til at forlade den virkelige verden de næste mange timer. Men der sker bare ikke noget. Måske starter det med noget tankemylder, som man forsøger at få kontrol over. Sluk nu hjerne, du har kørt hele dagen og har brug for en pause.

Jeg har i det mindste.

For jeg siger dig, jeg er som et sirligt urværk fra 1800-tallet, når jeg ikke får min søvn. Jeg skal vitterligt trækkes op.

Jeg går ud fra, at jeg faktisk har ret, når jeg siger, at vi alle sammen har prøvet det, og at du kan genkende det ovenstående. Ellers vil jeg da gerne vide, hvad der er i dit drikkevand - udover et par colibakterier i ny og næ, hvis du bor i Aalborg Centrum.

Jeg har selv haft store problemer med søvnløshed. Det ramte ud af det blå for lidt over tre år siden. Jeg havde sovet fremragende natten forinden, jeg havde haft endnu en lang dag med studie og træning, da jeg lagde mit hoved på puden, puttede mig godt under dynen og lukkede øjnene.

Åbnede dem igen. Er jeg her stadigvæk? Overbeviste mig selv om, at hvis jeg nu lagde mig i den her position, så ville det ske. Det er jo trods af min yndlingsstilling, når jeg skal sove, så hvis det ikke virker, så er der intet, der gør.

Nå. Vi gik med intet så.

Flere og flere unge nordjyder slås med søvnløshed

De fleste oplever søvnproblemer i en eller flere perioder af deres liv, og for de fleste er det heldigvis kun i en kortere periode som enkelte dage eller få uger. For andre bliver det frygteligt nok en kronisk følgesvend.

Du ved, som gæsten der bare ikke vil gå hjem.

- Ifølge sundhedsstyrelsen er der 642.000 danskere, der bøvler med søvnen, fortæller søvnekspert Mikael Rasmussen, der til dagligt vejleder søvnløse danskere i at få søvnen tilbage.

På bare syv år er søvnløsheden steget markant hos nordjyderne. Fra i 2010 at være 37 procent der bøvlede med at sove, var det i 2017 steget til hele 45 procent ifølge en undersøgelse foretaget af Sundhedsstyrelsen og Statens Institut for folkesundhed.

- Der er mange årsager til, at søvnløsheden er steget, fortæller Mikael Rasmussen og fortsætter.

- Sverige har målt og vejet på det her i mange år, og de kan se, at i slutningen af 1990’erne starten af 00’erne, ser vi en kraftig stigning i folk, der siger, at de ikke er tilfredse med deres søvn. Og det er jo samtidig med, at vi har fået alle de søvnhæmmende medier. Internettet blev introduceret i starten af 00’erne, og smartphonen og de sociale medier blev allesammen langsomt introduceret i starten af 00’erne, og det slår klart ind i, at man kan se, at folk har dårlig søvn.

Men Mikael Rasmussen fortæller også, at det skyldes tempoforøgelsen i samfundet, når unge har dårlig søvn.

- Vi har fået alle disse medier, der hele tiden kræver din opmærksomhed, hvor du kan spejle dig i hele verdenen. Det er alt sammen noget, der hele tiden kræver, at du tager stilling. Der er ikke på noget tidspunkt, hvor du sidder og keder dig, lukker ned og tænder for dit hvile-netværk i hjernen. Du er hele tiden på. Dine nervesystemer er hele tiden i en eller anden aktivitet.

Godnathistorie fra Ramasjang

Panikken begyndte at brede sig inde i mig, den første nat da jeg ikke kunne sove. Og vreden. Da klokken ramte tre, og jeg havde ligget i sengen i fire dejlige timer, tog jeg min telefon, klikkede mig ind på Spotify og startede meditationsmusik. Jeg hørte alt. Det hele. Hørte musikken skifte, og jeg lå der stadig. Okay, det forventede jeg også, men ikke ved fuld bevidsthed.

Et par timer senere var jeg grædefærdig. Decideret. Jeg græd. Var stiktosset. Tog desperat min dyne og bevægede mig ind mod stuen og lagde mig på sofaen. Frem med mobilen igen. Google. Godnathistorier. Yes, der var nogle. Fra Ramasjang. Det er lige meget, jeg tager det. Jeg kunne sagtens genfortælle dig hele historien nu, men af frygt for, at den rent faktisk virker på dig, og du falder i søvn, lader jeg være. Det begyndte at blive lyst. Klokken nærmede sig syv, og så faldt jeg i søvn. Fire timer senere vågnede jeg fuldstændig ødelagt. Det var min fødselsdag.

Det er svært præcist at sige, hvorfor nogles søvnløshed går fra at være kortsigtet til langsigtet. Men konsekvenserne, selv efter en kort periode med søvnløshed, er til at få øje på, fortæller Birgitte Rahbek Kornum, der er professor ved Københavns Universitet for neurovidenskab.

- Hjernen begynder at arbejde dårligere. Vi husker dårligere, vi bliver lettere vrede og kede af det. Selv lidt søvnmangel, hvis vi sover en time for lidt, giver dårlig reaktionshastighed, dårlig koncentrationsevne, dårlig evne til at overskue komplicerede situationer og til at reagere hensigtsmæssigt på dem. Og selv efter en nat med for lidt søvn kan man måle forringelser, fortæller hun.

Det er derfor heller ikke overraskende, at man efter en længere periode med søvnløshed blandt andet får et svagere immunsystem, kan opleve følgesygdomme og ja, egentlig bare bliver en dårligere version af sig selv.

Walking dead og rødvin

For mig blev det, hvad der betegnes som kronisk. Jeg led af søvnløshed i et år plus det løse. Jeg kunne ikke længere bare lægge mig ned og falde i søvn kort tid efter. Jeg tænkte på min mangel på søvn konstant, og jeg var altid bange for, at jeg ikke kunne sove. Så jeg gik i seng med frygten for, at jeg ikke kunne falde i søvn. Og ikke med en naturlig forventning om, at det var det, der skulle ske. Og det kan du nok forestille dig var rigtig problematisk, når jeg skulle op og skrive bachelor med tre medstuderende.

Nætterne gik ofte med, at jeg gik frem og tilbage i min lejlighed, imens jeg tog dybe vejrtrækninger. Jeg lagde mig på sofaen, og begyndte at tælle mine ind-og udåndinger, som jeg havde lært, dengang jeg gik til Yoga. Og hvor min instruktør ofte måtte vække mig, fordi jeg faldt i søvn. ”Hallooo Tess? Timen er slut”.

En nat skænkede jeg mig selv et glas rødvin. Jeg kan hverken huske drue eller land, men det var i en treliters papkarton, og det smagte frygteligt. Men jeg håbede, det kunne være med til at slå mig ud. Det havde jeg trods alt lidt erfaring med tidligere. Godt nok i større mængder men måske var jeg heldig.

Det var jeg ikke.

Til gengæld var jeg helt perfekt til castingen af ”The Walking Dead”, men produceren Frank Darabount ringede aldrig.

Og desværre er der mange unge nordjyder, som han med fordel kunne have givet et kald. Danskernes Sundhed fandt i 2017 nemlig ud af, at 39,6 procent af unge mellem 16 og 24 år i Nordjylland havde været ramt af søvnbesvær inden for de seneste 14 dage. Af de 25 til 34-årige i Nordjylland var det hele 40,0 procent.

Det stresser dig at være misundelig

Flere forskere har foretaget studier, der tyder på, at en af de største syndere for vores dårlige søvn er vores kære forlængelse af os selv. Ikke vores partner, nej. Selvom det måske nogle gange er tilfældet. Men det jeg taler om, er de elektroniske medier. Og de har virkelig en effekt på vores søvn.

Birgitte Rahbak Kornum understreger, at det er fuldstændig velunderbygget.

- Det blå lys fra vores elektroniske medier har helt klart en effekt på kvaliteten af vores søvn. Der sidder nogle celler inde i øjet, der kun reagerer på det blå lys. Når de bliver aktiveret, så fortæller de hjernen, at det er dag, og at den skal være vågen. Så de celler bliver forvirrede, hvis man har for meget blåt lys efter solnedgang. Det er med til at ødelægge den gode, naturlige søvn.

Men heldigvis ved vi jo, at vi nu bare kan slå blålys-filteret til, og derfor er der ingen hindring for at glo ned i telefonen hele aftenen.

- Hvis man gør det, så har man i hvert fald ikke lyset, der ændrer noget. Så er det, hvad man laver på telefonen, fortæller Birgitte Rahbek Kornum.

Og det er måske især her, vi skal være mere opmærksomme.

- Hvis man laver noget på sin telefon, der giver en stress, så er det stadig dårligt for søvnen, selvom der ikke er noget lys. Så hvis man laver noget, der er afslappende, så må man gerne sidde med sin telefon. Og det kan godt være, man synes, det er afslappende med facebook, men det er lige indtil, man ser et eller andet, som gør en sur eller misundelig, og så er man alligevel blevet lidt oppe at køre over det. Man skal være meget bevidst om, hvad man bruger sin telefon til lige inden sengetid, siger hun.

Sov mere og leve mere

Teorierne, for hvorfor unge mennesker ikke kan sove, er mange. Du har allerede læst om nogle af dem længere oppe. Jeg kender mine egne årsager, men vi ved også, at mange er pressede. Vi forsøger at proppe flere ekstra timer ind i døgnet. Men det er jo fuldstændig skørt ikke at give sin krop og sit sind fred og ro til at restituere, når vi faktisk kan tage et aktivt valg om det.

Når vi kæmper for at presse 27 timer ind i et 24 timers døgn, gør det ondt. Det er lidt ligesom, når man forsøger at proppe sig selv ned i sine skinny shorts efter en lidt for lang vinter. Det kan ikke lade sig at gøre. Og uanset hvor meget man prøver at få det til at lykkes, så er man gennemskuet. Folk kan se det.

Jeg har selv lagt rigtig mange ting om. Jeg smadrede sparegrisen og tog til en psykolog, for jeg måtte jo indse, at det ikke duede at drikke rødvin klokken tre om natten. Jeg skulle pludselig arbejde meget aktivt med mig selv, udfylde alverdens skemaer hver dag og tage stilling til alle mine tanker. Og det hjalp.

Både mit mindset og hvad jeg fylder mit liv med er lagt helt om i dag. Jeg går i seng, når jeg er træt i stedet for at sluge et afsnit mere af en serie, jeg ligeså vel kunne sluge i morgen, når jeg er frisk. Jeg forsøger at prioritere min tid mere nyttigt. Nyttigt for mig selv. I dag lægger jeg hovedet på puden, og der går ikke længe, før jeg er med i et eller andet crazy set-up. På en eller anden måde kan det sovne liv langt mere end det vågne, og det er klart det værd at kæmpe for at få søvnen tilbage.