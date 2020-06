Sol og hjemmeferie: Pool-bygger chokeret over salget

NORDJYLLAND:Hvis man nu alligevel skal holde ferie i Danmark denne sommer på grund af corona, så kan man lige så godt pjaske i eget bassin i egen have. Sådan tænker en del nordjyder med ekstra penge på kontoen.

Pool-leverandør Lars Thorup Kristensen, som ejer Poolnord i Brønderslev, taler om "sindssygt mange forespørgsler".

- Vi har løbet stærkt, siger han og gætter på, at det private marked er vokset med 15-20 procent.

Firmaet beskæftiger sig især med reparation, men sælger altså også pools.

- Vi mangler bemanding. Hvis vi havde haft showroom, så ved jeg ikke, hvor vi var havnet, siger Lars Thorup Kristensen.

Årets bestseller er udespa til 40.000 - 80.000 kroner.

Den private interesse opvejer, at interessen er gået i stå hos hoteller, feriecentre og campingspladser, mener han.

Hos Randers-firmaet Fjordblink, som har leveret pool til Gigantium i Aalborg og er storleverandør til Nordjylland, er direktør Henning Børgesen, ligefrem chokeret over den store interesse for store pools af beton.

- Vi plejer at sælge et par om året. Nu har vi gang i over 20, siger han.

Seks af de igangværende poolbyggerier er i Nordjylland. Pool-tætheden er noget lavere i Nordjylland end for eksempel Nordsjælland omkring Strandvejen - hvor de jo må nøjes med Øresund som havbad.

Fire pools i millionklassen

Prisen for en pool støbt i beton og med fliser nærmer sig typisk 200.000 kroner. De kan også koste mere. I år står Fjordblink for fire pools til over en million kroner.

Normalt tager det en måned at få bygget en pool. Lige nu det tage dobbelt så lang tid, da poolfolkene også selv skal holde ferie.

Fjordblink har ikke planer om at ansætte flere end de nuværende 10 ansatte. Finanskrisen viste, at gode tider kan vende.

Hvis man selv er med til at støbe og bygge, hvad Henning Børgesen kalder en hobbypool, tager det typisk omkring et halvt år, men så kan prisen også være noget lavere - omkring de 40.000 kroner.