Solouheld på hovedvej - føreren er fastklemt

HJØRRING:Fredag morgen klokken lidt før klokken 5.15 er en bil kørt galt på hovedvej 55 mellem Hjørring og Løkken.

Føreren er alene i bilen, og vagtchefen ved Nordjyllands Politi oplyser at de første medlinger fra stedet er, at vedkommende ikke er i livsfare, men at det er nødvendigt for at skære bilen op, for at få føreren ud.

Uheldet er sket én kilometer fra Hundelev mellem Hjørring og Løkken og politiet er på stedet for at dirigere trafikken, da det tager lidt tid, at få den tilskadekommende fører skåret fri af bilen, og få ryddet op på stedet.