Solouheld i glat føre: En vejbane på motorvej var spærret

HAVERSLEV/NORDJYLLAND:En person måtte køres til et tjek på skadestuen, da der sent onsdag aften skete et solouheld på motorvej E45 cirka en kilometer syd for afkørsel 33 ved Haveslev.

Meldingen om uheldet kom klokken 23.14. En bil var i det glatte føre røget af motorvejen og lå Bil lå på taget en smule oppe ad en skrænt.

Kl. 2314 anmeldelse om færdselsuheld på motorvejen E45 sydgående ca. 1 km syd for afkørsel 33 ved Haverslev. Solouheld. Umiddelbart ikke alvorlig personskade. 1 vognbane pt. spærret. Politi og redning på stedet. Kør forsigtigt. Vagtchefen Nordjyllands Politi #politidk — Nordjyllands Politi (@NjylPoliti) January 27, 2021

Både politi og to ambulancer var kaldt til uheldet, hvor en vognbane på motorvejen kortvarigt måtte spærres.

- Det viste sig heldigvis, at der ikke var sket alvorlig personskade. Bilens fører - en 21-årig mand - og en passager - en 23-årig mand - slap begge med skrammer, men blev med ambulance kørt til skadestuen på Aalborg Universitetshospital til et tjek, konstaterer vagtchef Jesper Sørensen, Nordjyllands Politi.

Han oplyser, at det var det eneste glatføreuheld, som politiet har hørt om natten til torsdag.

Heller ikke hos Midt- og Vestjyllands Politi har man hørt om glatføreuheld, oplyser vagtchef Simon Skelkjær.

Men der saltes over hele regionen, og der er meget glatte veje overalt i regionen, så folk skal sørge for at køre i god tid hjemmefra og køre forsigtigt, lyder opfordringen fra de to vagtchefer.