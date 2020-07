Solouheld på motorvej: Mistænker bilist for at være narkopåvirket

NORDJYLLAND:En 55-årig mand kørte kort efter klokken 23 onsdag aften galt på Nordjyske motorvej E39 udfor afkørslen mod Vrå.

Manden kørte i nordgående retning men 500 meter før afkørsel 5 mod Vrå gik det galt, og bilen væltede rundt.

Den 55-årige var alene i bilen og kom ikke umiddelbart alvorligt til skade. En politipatrulje, der var ankommet til stedet valgte dog at anholde manden, fordi de mistænkte ham for at være påvirket af euforiserende stoffer.

- Vores patrulje mistænker manden for at være påvirket af et eller andet, og skal derfor have ham med til en blodprøve, siger vagtchef ved Nordjyllands Politi, Jesper Sørensen.

Manden blev kørt til observation på sygehuset i Hjørring, hvor der også blev taget en blodprøve på manden.