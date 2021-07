Tine overvejede, om hun havde valgt rigtigt - men nu har hun fart på som pilot

Flyet nærmer sig landingsbanen på Tenerife. I cockpittet sidder den 26-årige pilot Tine Lyhne Bonde. Det er første gang, hun skal lande et fly fyldt af passagerer. Ikke at det gør en forskel på de rutiner, hun skal udføre. Dem kender hun selvfølgelig fra simulatoren og landingerne med tomt fly.

- Men det er bare noget andet, når der sidder en hel masse mennesker, siger piloten, der blev mindet om det, når hun undervejs skulle på toilettet. Og det skal man tit som te-drikker, siger hun.

Tine Bonde har stor respekt for arbejdet i kantinen, men det er i cockpittet, hun føler sig hjemme.

- Jeg er jo sådan lidt lalala og hej, men det var, som om folk forventede noget andet. Mange er jo bange for at flyve, siger pilot-debutanten, der også hørte passagerne kommentere hendes alder, højde og evner til at håndtere ansvaret.

- De tænker ikke over, at jeg kan høre alt, hvad de siger. At det kun er et tæppe, der er trukket for, smiler den nu snart 28-årige pilot, der i mellemtiden har prøvet lidt af hvert. Ikke mindst ni turbulente måneder i Vietnam for Aalborg-flyselskabet Great Dane.

- Mine kolleger siger, at jeg har fået ti års erfaring på ni måneder, fortæller Tine Bonde, der allerede har næsten 900 pilottimer i sin logbog. De senest da hun fløj et chartret fly fyldt med fodboldfans til EM-kvartfinale i Baku og hjem igen.

Når hun fortæller, beskriver hun nogle af sine oplevelser, som at hun har følt sig som “en terning i et raflebæger”.

Hader at samle sten