SoMe. Spin og spot. Måske skulle de bare løse problemerne i stedet for at gøre sig lækre!

Politikere elsker de sociale medier.

Tænk sig. Her er der mulighed for at smide små godbidder om politiske holdninger og stjernestunder fra privatlivet ind i et forum, hvor ekkokamrenes klapsalver uddeles lystigt, sure miner sættes på plads af rygklapperne, og ingen journalister kan slå til med barske spørgsmål og kræve en forklaring. Og med lidt indsats og kunnen måles publikum i tusinder.

Det kan næsten ikke gøres nemmere, billigere og mere effektivt. Så det er naturligvis ikke nogen tilfældighed, at enhver politiker med respekt for sig selv har en SoMe-strategi - og at statsminister Mette Frederiksen nu også er kendt for at elske både makrelmadder og landsholdsfodbold.

Men ingen strategi er ufejlbarlig. Og for en politiker handler det naturligvis om, at der er situationer, hvor alt ikke er godt og hyggeligt - hvor fadbamser og solskin burde erstattes af planlægning, handlekraft og opnåelse af resultater.

Sådan gik det som bekendt op til weekenden, da Taliban i raketfart satte sig på Afghanistans hovedstad, Kabul, mens forsvarsminister Trine Bramsen hyggede sig (sammen med statsministeren) til koncert og var i dialog med fiskere på Ærø vedrørende problemer med sæler.

Billederne på de sociale medier var fuldstændig malplacerede i forhold til situationens alvor. Kritikken strømmede ind for nær og fjern, og det klingede en kende hult, at forsvarsministeren lagde et foto i sort-hvid op, hvor hun i bedste Barack Obama-stil fulgte de forsvars- og udenrigspolitiske skaktræk for at redde danskere og truede afghanere ud af virvaret i Kabul. Da var skaden sket.

Politiske støtter og modstandere reagerede prompte med krav om en undersøgelse af forløbet. Nok sagde de, at de ville give regeringen ro til at få styr på sagerne, men ... - det stod i samme nu klart, at de ville kræve en undersøgelse. For alle har jo kunnet se, at regeringen har handlet for langsomt i den tragiske sag, lød ræsonnementet fra både højre og venstre fløj.

Og ja. Regeringen har handlet for langsomt. Alt for langsomt. Det har virkeligheden vist, og det kan ingen rynkede ministerpander bortforklare. Så hvad gavner en undersøgelse af sagen egentlig? Vil Enhedslisten og SF virkelig vælte regeringen? Og hvordan gør ”en næse” til duoen Bramsen og Kofod blå blok godt?

Ligesom med de sociale medier er denne teatertorden - der koster både tid og penge - blot til at for gøre sig lækker over for vælgerne. En gratis omgang i en ulykkelig situation.

Det ville da være en drøm, hvis politikerne brugte mindre tid på at se godt ud, på at spinne sig selv og deres parti og på at spotte modstanderne for små og store fejltagelser, og i stedet koncentrerede sig om det politiske arbejde med at lede og reformere landet. Og i den konkrete situation at finde fodslag og måder at løse situationen for danskere og vores hjælpere i Afghanistan.

Det ville sikkert koste noget opmærksomhed hos nogle vælgere, men for andre ville politikerleden forsvinde, og det kunne give bonus på valgdagen.