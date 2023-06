Sommerens fester er i gang - og politiet øger kontrol overalt

NORDJYLLAND:Sommeren er de store festers årstid, og med dem følger også masser af kølige drinks - måske endda tilsat euforiserende stoffer for at peppe festen yderligere op.

På den baggrund sætter størstedelen af landets politikredse øget fokus på spiritus- og narkokørsel fra mandag morgen og 14 dage frem til søndag 2. juli.

Det oplyser Rigspolitiet i en pressemeddelelse.

- Spirituskørsel er uacceptabelt, og noget som et markant flertal af danskerne tager afstand fra. Men trods det er der fortsat nogle trafikanter, der ikke har forstået budskabet. Målet med vores kontroller er at få dem stoppet, før de skader sig selv eller andre, siger Christian Berthelsen, politiassistent i Rigspolitiets Koncernkommunikation.

De kommende uger er blandt andet årstiden for mange studenterfester, og deltagerne skal tage sig i agt for at køre i påvirket tilstand. Selvfølgelig for at passe på sig selv og andre - men også fordi politiet øger fokus for at slå kloen i de påvirkede trafikanter Foto: Bent Bach

Politiets kontroller vil variere fra politikreds til politikreds alt afhængig af de forskellige sommerfester i eksempelvis sommerhuskvarterer, på villavejene, på strandene, eller andet som afholdes i politikredsene, hvor man kan forvente, at der bliver drukket alkohol. Politiet vil udføre kontroller både tidligt og sent, fordi man stadig kan være påvirket efter indtagelse af spiritus under festen aftenen forinden.



Ud over spirituspåvirkning vil der også ske kontrol af, om førerne er påvirkede af narkotika eller medicin.

På trods af, at det er blevet mindre accepteret at køre i påvirket tilstand, er der stadig spirituspåvirkede trafikanter i hver femte dødsulykke. Langt de fleste spiritusulykker sker fredag, lørdag eller søndag aften eller nat, og hovedparten af spiritusulykkerne er eneulykker. Langt de fleste, der bliver dræbt i spiritusulykke, er ifølge Rådet for Sikker Trafik den påvirkede trafikant selv.

Fra 2017 til 2021 mistede 163 personer ifølge Vejdirektoratet livet i trafikken pga. spiritusulykker. Der sker flere spiritusulykker med personskade i sommermånederne juni og juli end f.eks. i november og december. Alene i juni måned sidste år sigtede politiet 635 personer for spirituskørsel samt 724 for narkokørsel.

- Vi skal alle sammen hjælpe hinanden med at forhindre spirituskørsel, men det kan måske føles svært at overtale en anden til at lade bilen stå. Især hvis du ikke er sikker på, hvor meget han eller hun har drukket, siger Christian Berthelsen.