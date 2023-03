Sommerhus totalt udbrændt

AALBÆK:Et sommerhus på Mågevel i Aalbæk udbrændte tirsdag morgen totalt. Det fortæller vagtchef Karsten Højrup Kristensen fra Nordjyllands Politi.

Beredskabet blev alarmeret klokken 7.20, men på det tidspunkt har flammerne haft så godt fat, at det ikke lykkedes for brandfolkene at redde huset.

Karsten Højrup Kristensen oplyser, at der umiddelbart ikke er noget mistænkeligt ved branden, men brandårsagen er ikke kendt, så politiets teknikere skal undersøge brandtomten for at forsøge at fastslå, hvordan branden er opstået.