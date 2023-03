Sommerhus totalt udbrændt

AALBÆK:Et sommerhus på Mågevej i Aalbæk udbrændte tirsdag morgen totalt. Det fortæller vagtchef Karsten Højrup Kristensen fra Nordjyllands Politi.

Beredskabet blev alarmeret klokken 7.20, men på det tidspunkt har flammerne haft så godt fat, at det ikke lykkedes for brandfolkene at redde huset.

- Det var stationen i Aalbæk, der var de første på stedet, og der meldte holdlederen, at huset var overtændt, da de kom. Så allerede der blev der tilkaldt yderligere assistance, og vi er omkring 12 mand herude til at slukke, siger indsatsleder Bo Isaksen fra Nordjyllands Beredskab.

Der er tale om et helt slukningstog fra Frederikshavn og en tankvogn fra Skagen, der er indsat udover folkene fra Aalbæk.

Huset er som sagt helt udbrændt, og Bo Isaksen fortæller, at der ikke er mere end en enkelt gavl samt en skorsten, der stadig står i mere end en meters højde.

Der har ikke umiddelbart været fare for, at branden skulle brede sig, men strålevarmen fra flammerne var så kraftig, at lejerne i nabohuset blev bedt om at forlade det, så man var sikker på, at ingen ville komme i fare, hvis det hus skulle bryde i brand.

Karsten Højrup Kristensen oplyser, at der umiddelbart ikke er noget mistænkeligt ved branden, men brandårsagen er ikke kendt, så politiets teknikere skal undersøge brandtomten for at forsøge at fastslå, hvordan branden er opstået.