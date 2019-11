Sommerhusejere mistede kostbare møbler - nu er to anholdt

BRØNDERSLEV:Det startede med, at en villa i Brønderslev havde mistænkeligt mange designermøbler opbevaret.

Møblerne viste sig hurtigt at være knap 200.000 kroner værd og formentlig stamme fra sommerhuse i Brønderslevs opland. Det opdagede politiet torsdag 14. november.

Nordjyllands Politi har nu fundet seks andre overmøblerede huse i nærheden af Brønderslev, som også indeholder stjålne designermøbler.

Der er formentlig en sammenhæng mellem de mange fund, forklarer Mikkel Brügmann, der er politikommissær hos Nordjyllands Politi.

Derudover fortæller han, at to mænd er blevet fremstillet i grundlovsforhør - mistænkt for at bryde ind i flere af de sommerhuse, som møblerne stammer fra.

Den ene mistænkte er 31 år og fra Hjørring. Den anden er fyldt 23 år og kommer fra Brønderslev.

Udover de stjålne møbler indeholdt et par af husene amfetamin.