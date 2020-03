Sommerhusudlejere kimet ned af forvirrede gæster: Må vi stadig tage i sommerhus?

NORDJYLLAND:Telefonerne har de seneste dage været glødende hos udlejningsbureauerne, da mange sommerhusgæster er kommet i tvivl, om de må og kan tage i sommerhus i påsken. Det sker efter mandagens pressemøde, hvor statsministeren kom med en uklar melding.

Også det nordjyske udlejningsbureau Sol og Strand har fået mange henvendelser fra bekymrede sommerhusgæster.

- Det er klart, at det har sået tvivl hos de feriehusgæster, der allerede har booket et ophold, hvorvidt de nu også - med ro i sindet - kan tage i sommerhus, skriver administrerende direktør Per Dam i en mail til NORDJYSKE.

Han fortæller, at en del af henvendelserne går på spørgsmål til bookinger og flere sommerhusgæster formoder, at statsministerens udtalelser på pressemødet betyder, at man nu kan annullere med henvisning til dem. Det er dog ikke muligt, da der ikke er udstedt et forbud, og derfor gælder de nuværende lejebetingelser fortsat, altså de normale vilkår for annulleringer.

En mindre vækst af danske bookinger

Efter de mange henvendelser sendte Feriehusudlejernes Brancheforening tirsdag et brev til statsministeren med ønske om, at der kan skabes klarhed for både lejere og udlejere.

Tirsdag aften præciserede Mette Frederiksen udtalelsen på Facebook, hvor hun skrev, at det ikke er forbudt at tage i sommerhus. Hun opfordrer dog til, at borgerne ikke rejser for meget rundt til nye steder, og hvis man tager i sommerhus, så efterlever Sundhedsstyrelsens anbefalinger.

Per Dam mener, at denne nye udmelding vil være med til at skabe mere tryghed hos feriegæsterne i Sol og Strand. Siden corona-virussen spredte sig til Danmark, har de dog også fået en mindre vækst af danske bookinger, men til gengæld er de hårdt ramt på annulleringer fra udlandet.

- Som en naturlig konsekvens af den midlertidige grænselukning får vi mange annulleringer fra udlandet. Den mindre vækst af danske bookinger vil kunne hjælpe alle, men dog langt fra opveje tabet af de udenlandske bookinger, som udgør 75 procent af det samlede antal årlige bookinger, forklarer Per Dam.

Han mener, at det endnu er for tidligt at sige noget om, hvilke samlede konsekvenser det får, da det afhænger af udviklingen af covid-19. Derimod understreger han, at Sol og Strand har fuld tillid til, at de danske myndigheder træffer de nødvendige foranstaltninger for at få situationen under kontrol, og at det er vigtigt, at vi står sammen om at komme igennem denne krise.