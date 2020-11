Sommerhusudlejning: - Vi har brug for helt klare retningslinjer

NORDJYLLAND:Efter statsminister Mette Frederiksens (S) udtalelser om de skærpede restriktioner om Nordjylland, står Sol og Strand Feriehusudlejning med en masse ubesvarede spørgsmål.

- Vi har brug for helt klare retningslinjer om, hvad man må og ikke må, siger direktør for Sol og Strand Feriehusudlejning, Per Dam.

Virksomheden står som kontaktperson mellem lejere og sommerhusudlejere, og som det ser ud nu, så kan de ikke give et klart svar på, om gæsterne kommer.

Han frygter, at der vil komme anbefalinger og opfordringer, men det er ikke nok.

- Anbefalinger er altså ikke nok til at tage beslutninger ud fra, når vi har en kontraktmæssige forpligtelser. Så er vi brug for nogle helt klare meldinger om, hvad man må, siger direktøren.

Anbefalinger skaber grobund for diskussioner

Virksomheden er allerede blevet kontaktet af kunder, som er i vildrede. Det samme er Sol og Strand, selvom de gerne vil give et klar svar på, om gæster må ankomme på lørdag.

Hvis statsministeren ikke kommer med et direkte påbud, så frygter Per Dam, at der kommer til at blive diskussioner.

- Så er det op til en individuel vurdering, og det skaber bare grobund for diskussioner, og det har vi ikke behov for, siger direktøren.

Efteråret er typisk ikke en tid, hvor mange lejer et feriehus, men hvis restriktionerne forlænges over jul og nytår, så kan det få store økonomiske konsekvenser.