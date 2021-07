Dannebrog slæbt til Frederikshavn med tekniske problemer

FREDERIKSHAVN:Kongeskibet Dannebrog blev lørdag ramt af det, Forsvaret lidt uspecificeret kalder tekniske problemer. Dannebrog er derfor blevet slæbt fra en position i Skagerrak mellem Hanstholm og Kristiansand tilbage til Flådestation Frederikshavn.

Det er fregatten Iver Huitfeld, der har slæbt Dannebrog tilbage til farvandet ud for Frederikshavn, hvor slæbebåden Arvak, der hører til på flådestationen, har overtaget for at slæbe kongeskibet det sidste stykke ind.

Det bekræfter Lars Skjoldan fra Forsvarskommandoens kommunikationsafdeling.

Hvad der helt specifikt er sket med Dannebrog kan Forsvaret ikke oplyse endnu, men skibet er søndag formiddag kommet til kaj i flådestationen. Her skal en nærmere undersøgelse klarlægge, hvor stort problem, der er tale om - og hvor lang tidshorisonten for at løse det er.

Fra Kongehusets kommunikationsafdeling oplyser man, at dronningens besøg på Færøerne, der indledes på onsdag 14. juli, finder sted som planlagt.