Sort dag for Duedahl: - Jeg kan kun beklage overfor nordjyderne

AALBORG:- Helt ærligt. Jeg har det rigtig træls. Jeg kan kun beklage overfor nordjyderne. Det er en sørgelig historie.

Ordene kommer fra regionsrådsformand, Mads Duedahl (V), der faktisk også lignede en mand, der havde det pænt træls. For det var ikke en glad, men derimod en ganske alvorlig regionsrådsformand, der mandag eftermiddag bød velkommen til pressemøde i den halvfærdige foyer på Nyt Aalborg Universitetshospital.

Duedahl kunne fortælle om en budgetoverskridelse og en forsinkelse i skandaleklassen - hvis alt går glat, åbner hospitalet i sommeren 2026, og budgettet vil være skredet med 1,4 milliarder kroner.

- Er det værre end, hvad du havde frygtet?

- Jeg havde aldrig nogensinde forventet, at vi ville ende her. Jeg kan huske, at du spurgte mig, om jeg regnede med, at det ville stå færdigt i indeværende valgperiode. Nu er jeg glad for, at jeg ikke fik sagt, at det var jeg da sikker på. Men inderst inde troede jeg på, at det ville stå færdigt inden næste valg. Men nu har vi fået et fundament at stå på. Vi har bedste mands bedste bud på, hvordan tingene kommer til at se ud. Men dog med den forudsætning, at det kan ændre sig, hvis der skulle komme nogle uforudsete ting.

- Da du tiltrådte, sagde du, at du ville have svesken på disken. Nu er den kommet på disken. Er det fra nu af dig som regionsrådsformand, der har ansvaret for, at det nu kommer i mål?

- Det er mit ansvar. Jeg har stået som manden på broen siden 1. januar. Det er mig, der har bestilt rapporten - også selvom det måske kunne være mere belejligt ikke at have gjort det. Jeg har ansvaret for, at vi står her i dag og har de tal, som vi har nu. Men det er klart, at de ting, vi har fundet, ikke er noget, der er sket i det halve år, jeg har haft ansvaret. Byggeriet har været i gang i over ti år, og de fejl, vi finder nu, er sket løbende. Men projektet er aldrig før blevet gået så grundigt igennem som nu. Mit ansvar er, at få bygget det her.

- Projektet er åbenlyst kørt helt af sporet. Skal borgerne ikke have en forklaring på, hvad der er gået galt, og hvem der har ansvaret?

- Jo. Det vigtigste for de allerfleste nordjyder er jo, at sygehuset bliver bygget færdigt. Men det er klart, at der også kommer et efterspil. Der vil også komme en runde, hvor vi ser bagud og placerer skyld. Vi må vurdere, om der er samarbejdspartnere, der ikke har levet op til de kontrakter, de har. Spørgsmålet er også, om regionen overhovedet har haft det organisatoriske set-up til at kunne klare et så stort projekt. Vi må også se indad politisk, og det vil vi også behandle i forretningsudvalget. Men ting tager tid, og lige nu vil jeg helst bruge ressourcerne på at få gang i byggeriet og komme fremad, fremfor at bruge dem på at se bagud.

- Byggeriet har været fulgt tæt af både regionen, Sundhedsministeriet og et statsligt tilsyn. I februar blåstemplede alle parter en rapport, der sagde, at byggeriet ville stå klart i 2024, og budgetoverskridelsen ville blive på godt 600 millioner kroner. De fleste ville jo kalde det elendigt arbejde?

- Ja. Det var jeg også selv en af dem, der gjorde. Der var så mange forbehold i den, at vi ikke kunne bruge den til noget. Så da vi fik en ny direktør på området, bad vi som det første om at få en ny og meget mere gennemgribende rapportering. Jeg har været ærlig om, at det papir, der kom dengang, havde jeg ingen forventninger til skulle vise virkeligheden.

- Nu skal I ud og finde 1,4 milliarder kroner. Du håber, at Sundhedsministeriet vil give låneadgang. Men selvom Regionen får lånet, skal det jo afdrages. Hvordan vil nordjyderne komme til at mærke det?

- Vi bliver nødt til at finde pengene. Der er to muligheder. Den ene er en lånefinansiering gennem ministeriet, og den er klart at foretrække, for så kan vi betale af over mange år.

- Hvor mange år?

- Det er svært at sige nu, for det er en aftale, vi må lave med ministeriet. Vi skal også finde ud af, hvor mange penge, vi må låne. Nu må vi i gang med dialogen. Men hvis vi ikke kan låne og selv skal finde pengene her og nu, så kan jeg garantere, at det er noget, nordjyderne vil kunne mærke. Det vil være penge direkte fra anlægskontoen, og skal vi tage pengene der, vil det have fatale konsekvenser. Vi vil hverken kunne renovere eller bygge nyt.

- Men er det ikke mest realistisk, at regionen får en låneadgang?

- Det er en bunden opgave, at vi skal finde pengene. Jeg har overtaget et projekt, der mildest talt er kørt helt af sporet. Jeg kan nok ikke forvente, at jeg kan gå til finansministeren og få slettet hele gælden. Den mest skånsomme løsning vil være et lån. Det fik Region Hovedstaden lov til i forbindelse med byggeriet af et nyt hospital i Hillerød, og det bør nordjyderne også få. Jeg har en forventning om, at det er noget, vi kan løse.

Tidligere på dagen blev politikerne i Regionsrådets forretningsudvalg orienteret om overskridelsen.