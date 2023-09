Sort røg stod ud af vinduerne - røgdykkere måtte sikre sig, at ingen var hjemme

Da Nordjyllands Beredskab mandag aften ankom til Nyvej i Hobro efter en anmeldelse om brand, stod der kraftig sort røg ud af vinduerne i en stuelejlighed.

Det var dog ikke beboeren i lejligheden, der havde anmeldt branden. Derfor sendte beredskabet hurtigt røgdykkere ind i lejligheden for at sikre sig, at ingen var hjemme.

Heldigvis var lejligheden tom, og beredskabet fik slukket og ventileret boligen.

- Det var godt varmt, og der var fyldt med sort røg, fortæller indsatsleder ved Nordjyllands Beredskab Caspar Weisberg om slukningsarbejdet.

Selvom ilden ikke bredte sig til andre rum end der, hvor ilden var startet, blev hele lejlighed fyldt med røg og deraf fuldstændig sodskadet. Det er derfor en noget medtaget lejlighed, der står tilbage efter brandslukningen.

- Lejligheden er fuldstændig sodskadet, fortæller indsatslederen.

Stuelejligheden ligger i et ældre dobbelthus med tre planer med lejligheder. Bygningens andre beboere var hjemme, da branden startede, men var selv kommet ud af lejlighederne, da beredskabet ankom. Deres lejligheder slap uden skader.

Mandag aften er beredskabet fortsat på stedet og afventer ejeren af bygningen og skadeservice.