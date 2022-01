Sosserne omgår loven, men det rager ikke dig

Da Aalborgs tidligere kommunaldirektør og nu aktive socialdemokrat Jens Kristian Munk i denne uge blev ringet op af en journalist og spurgt ind til et kreativt partitilskud fra ejendomsmatadoren Jesper Skovsgaard til borgmester Thomas Kastrup-Larsens valgkamp i 2017, foregik dialogen som følger:

Munk: Hvad skulle problemet være i det? Vi overholder alle regler.

Journalist: Den her donation fra Jesper Skovsgaard på 50.000 kroner er delt op i tre. To regninger på 20.000 kroner og en på 10.000 kroner.

Munk: Er det ikke på tre cvr-numre?

Journalist: Jo.

Munk: Godt. Så er vi enige. Det er ikke ulovligt.

Hvor er det, vi har hørt den form for dialog før?

Nå jo, det lyder som et ekko af dopede cykelrytteres benægtelser i 1990erne: Jeg er aldrig testet positiv. Min hæmatokritværdi er under 50. Rolf er ren.

I dag er reglerne for partitilskud skruet sådan sammen, at kun donationer under 20.000 kroner kan gives anonymt. Det har derfor vakt opsigt, at Thomas Kastrup-Larsen i 2017 modtog i alt 50.000 kroner i tilskud fra Jesper Skovsgaard, men bevidst fordelt på tre portioner via tre af Skovsgaards selskaber. På den måde kunne hans tilskud holdes skjult.

Jens Kristian Munk var tilbage i 2017 gået af som kommunaldirektør, men rådgav ifølge mediet Frihedsbrevet Thomas Kastrup-Larsen under valgkampen og var involveret i den kreative løsning på partitilskuddet.

Og juridisk set har Munk ret. Fidusen med at dele 50.000 i tre portioner, så ingen af donationerne oversteg loftet på 20.000 kroner, var lovlig. Men det var ikke desto mindre i klokkeklar strid med ånden i reglerne for partitilskud. Tag ikke Nordjyskes ord for det. Samtlige partier har taget afstand fra denne form for omgåelse af reglerne.

Det skete senest i 2019, da Britt Bager – daværende politisk ordfører for Venstre, nu konservativ – blev afsløret i at have modtaget 100.000 kroner i tilskud fra en erhvervsklub, men fordelt i fem lige store portioner. Dengang afviste blandt andre socialdemokraterne, at de kunne finde på at anvende samme fidus:

- Ikke hvad jeg ved af, nej. Centralt er det ikke noget, vi gør, og jeg er ikke vidende om, at der skulle være kandidater, der gør det på lokalt plan. Og hvis de spurgte, ville jeg også sige, at det skal de ikke gøre, hvis det er fra én og samme donor, udtalte Socialdemokratiets daværende partisekretær Jan Juul Christensen.

Men det gjorde de så alligevel i Aalborg. Og mon ikke det også skete i andre byer – og i andre partier? Det kræver blot en Google-søgning for at få et bekræftende svar. Sagerne står i kø. Hvis du har glemt det, så kan internettet for eksempel minde dig om, at Thomas Kastrup-Larsen også i 2013 blev afsløret i kreativ omgang med partitilskud og måtte aflevere penge tilbage.

Europarådet har i årevis kritiseret de danske partistøtteregler for at invitere til spekulation, og det er på høje tid, at partierne viser, at de mener det alvorligt, når de påstår, at de gerne vil stramme reglerne.

Men hvem i feltet tør være de første til at gøre sig fri af dopingen? Noget tyder på, at det i hvert fald ikke bliver Socialdemokratiet i Aalborg. Da Frihedsbrevets journalist efter samtalen med Jens Kristian Munk ringede til lokalafdelingens kasserer Leif Beltoft, udspillede en ny dialog sig som følger:

Beltoft: Jeg vil ikke snakke med dig. Jeg er ligeglad med, hvem du er, og hvad du vil.

Journalist: Jeg kan se, at det er dig, der sender de tre donationer ud til Jesper Skovsgaard. Hvordan kommer det i stand?

Beltoft: Det rager ikke dig.

Sådan reagerer en dopet i fornægtelse. Som en Bjarne Riis, der mopset står af cyklen og sætter sig ned på asfalten i fast overbevisning om, at det er os andre, der er dumme.