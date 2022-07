Spændingen stiger: Onsdag bliver uhyggelig varm

NORDJYLLAND:Varmen strømmer op over Danmark - og det vil virkelig kunne mærkes især onsdag. Sådan er meldingen fra Danmarks Meteorologiske Institut (DMI), hvor der er spænding om udfaldet.

- Onsdag ser uhyggelig varm ud. Den kan blive den varmeste, vi nogensinde har registreret. Der er i hvert fald en mulighed for det. Det ser meget, meget varmt ud, fortæller Lars Henriksen, der er vagthavende meteorolog hos DMI.

Så varmt kan det blive onsdag i Nordjylland Thisted: 34 grader - men det kan blive varmere. Morsø: 34 grader - men det kan blive varmere. Aalborg: 33 grader. Frederikshavn: 22 grader. Hjørring: 32 grader. Brønderslev: 32 grader. Hobro: 33 grader. Aars: 33 grader. Rebild 32 grader. VIS MERE

I Nordjylland varsles adskillige steder op mod 33 graders varme. Der er dog undtagelser:

I Frederikshavn bliver det lidt køligere. I Thisted og på Mors kan man forvente udslag på termometeret, så temperaturen ryger helt op på 36 grader. Det er ikke langt fra den hidtidige danske rekord på 36,4, der blev målt 10. august 1975 i Holstebro - og der er altså nogle indikationer på, at det nogle steder i Danmark kan lande på den anden side af den temperatur.

- Vi vil ikke blive sindssygt overraskede, hvis det sker, for det er noget ekstremt varmt luft, der kommer op, siger han.

Det bliver grumme varmt. Lars Henriksen, DMI

Han forklarer, at man måler temperaturer i halvanden kilometers højde, når man regner på, hvor varmt det bliver på landjorden.

- Hvis man går tilbage til 1975, lå temperaturen i halvanden kilometers højde på omkring 18-19 grader. Onsdag ryger den op på 21-22 grader, så det er lidt varmere luft, der kommer i højden. Det kan antyde, at vi risikerer at slå rekorden.

Ved kysterne kan det blive lidt køligere.

- Men man skal ikke ret langt ind i landet, før det bliver grumme varmt, konstaterer Lars Henriksen.

Kan komme flere patienter

Varmen kan slå sårbare mennesker omkuld, og onsdagens temperaturer kan blive ganske ulidelige for dem, der har udfordringer med varme. Men ikke kun i forvejen syge og sårbare skal passe på.

Overophedning og hedeslag kan nemlig ramme alle, om end der dog er grupper af mennesker, som skal passe særligt på.

Forhøjet risiko for hedeslag Hvis man har hårdt fysisk arbejde/sport. Lider af dehydrering, febersygdom eller hjertesvigt. Lider af fedme. Indtager for meget alkohol eller narkotiske stoffer. Indtag af visse lægemidler (for eksempel: betablokker, vanddrivende, antidepressiva eller antipsykotika). For varm påklædning. Sundhed.dk VIS MERE

Overophedning er, når kroppens temperatur ryger op på over 37,5 grader. Hedeslag kan ske, når kroppens temperaturregulering svigter, og kropstemperaturen stiger til over 40 grader.

Symptomer på hedeslag Man får hovedpine, kan blive konfus og irritabel, få sløret tale og irritabilitet. Man oplever tør, rødmende og brændende hud (kan være fugtig ved hedeslag udløst af fysisk aktivitet). Man tisser mindre og urinen er stærk og koncentreret. Man kan få kvalme og kaste op. Pulsen bliver høj. Man kan få åndenød og risikerer at miste bevidstheden. Sundhed.dk VIS MERE

Hos Akutmodtagelsen ved Aalborg Universitetshospital er man fuldt ud klar til at matche det behov, der måtte opstå i forbindelse med onsdagens varme.

- Vi kan nok forvente, at der kommer lidt flere patienter, siger ledende overlæge Jørn Munkhof Møller.

Jørn Munkhof Møller, ledende overlæge ved Akut- og Traumecenteret, Aalborg Universitetshospital. Arkivfoto: Jesper Thomasen

Han tror dog, at de fleste nordjyder er godt forberedte.

- De fleste sørger for at drikke ekstra vand. Nogle få vil komme herind, og dem vil vi selvfølgelig behandle. Når det er rigtigt varmt, ser vi tilfælde, hvor folk skal have væske. Når de så får det, responderer de godt på det. Det er sjældent, vi ser, at folk bliver meget syge.

Rådene fra overlægen er ganske enkle:

- Så længe folk er bevidste om, at de skal opføre sig en lille smule anderledes - altså drikke vand, være i skygge og ikke solbade lige den dag, skal det nok gå.

- Og gerne springe i vandet, hvis man har muligheden for det. Det ville jeg ønske, jeg selv havde, tilføjer den arbejdsramte chef for Akutmodtagelsen.

Det er i øvrigt kun i disse dage, det i denne omgang bliver rasende varmt.

- Så er vi tilbage til det sommervejr, som vi kender og som er normalt for vores område, siger meteorolog Lars Henriksen.