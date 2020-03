Sparede op siden hun kom hertil: Sådan åbnede Rong sin ærkekinesiske-drømmerestaurant i Vestbyen

Restauranten byder velkommen ind allerede ude fra parkeringspladsen. En pagodelignende indramning omkring døren vidner om noget asiatisk, og sprogkyndige kan sikkert placere stilen og skriften i Kina.

Indenfor er alt kinesisk lige fra gulve til lofter, stole og borde, træpaneler, akvarium og buffetmontrene. Kun øllet i hanerne og udsigten gennem vinduerne er vestligt. På Rongs restaurant skal det være så autentisk som muligt, og alt inventar er hentet i Kina.

Indgangen er så kinesisk som mulig. Foto: Lars Pauli

Prisen for hele herligheden har været et syv-cifret beløb, og det er altså dels sparet op af en ufaglært løn som pakkedame hos System Frugt i Tilst ved Aarhus.

- Jeg har ikke anden uddannelse end folkeskolen fra Kina, og jeg fik job på System Frugt ret hurtigt efter, vi kom til Danmark. Herefter har vi været gode til at spare penge sammen over mange år, vi har også haft lidt penge tilovers fra investeringer og været nødt til at tage et lån for at kunne åbne restauranten, siger Rong, hvis fulde navn er Xiù Róng Zhāng.

20 års opsparing

Efter at det tog 20 år at spare sammen, så tog det yderligere et lille år at gøre restauranten klar. Al inventar er hentet i Kina og transporteret til Danmark i tre 40-fods containere. Derovre findes der særlige bureauer, der kun står for at tegne og indrette restauranter.

- Det var en meget intensiv periode, hvor vi brugte næsten to måneder på at planlægge og købe ind i Kina. Vi var rundt til mange forskellige leverandører for at finde fliser og planker, borde, stole, vaser, vandfald, buffetbordene og så videre. Herefter har vi hyret kinesiske tømrere til Danmark for at udføre tømrerarbejde på grund af den specielle indretning, og så har vi fået alt det grundlæggende som vand, ventilation, strøm og kloakarbejde leveret af danske montører. Så det har krævet en del koordineringsarbejde, siger Rong.

200 pladser i udelukkende kinesisk indretning. Foto: Lars Pauli

Som menneske er Rong meget pertentlig med de ting, hun arbejder med, og derfor har hun også sin helt egen holdning til, hvordan en buffetrestaurant skal drives. Hun har også erkendt, at hun ikke kan kopiere en restaurant i Kina 1-1 med en restaurant i Danmark, fordi klientellet er helt forskelligt.

- Derfor har vi prøvet at fusionere autentisk kinesisk mad og vestlige madvaner. Vores buffet består derfor af en kombination af vestlige fortolkninger på kinesisk mad, men også autentiske kinesiske retter, som man kender fra Kina. Den kombination er valgt, fordi vi mener, at det giver den bedste kulinariske oplevelse, når man tager på en kinesisk restaurant, siger Rong.

Indbagt en by i Rusland

- I Kina spiser man for eksempel ikke særlig meget indbagt, så man vil ikke kunne finde indbagte kyllinger og rejer på særlig mange restauranter derovre. Men det er blevet til en kinesisk ret i den vestlige verden, og det er også vigtigt at tage sådanne retter med i vores buffet, fordi alle jo elsker det, siger direktøren og bedyrer, at der også er ægte kinesiske retter i buffeten.

- Vi har prøvet at gøre wok-retterne i buffeten meget autentiske. For eksempel er retten “svinekød i sur sød” en signaturret fra vores hjemby i Fujina-Provinsen. Det er en ret, som er elsket blandt både børn og voksne i Kina, og da vores restaurant jo bygger på inspiration fra området, så skulle den selvfølgelig være en del af buffeten, siger Rong.

Indbagt mad er ikke klassisk kinesisk. Foto: Lars Pauli

Andre autentiske kinesiske retter er for eksempel “char-siu”, som er marineret svinemørbrad. Det er kendt fra det kantonesiske køkken. Vi har også taget skaldyr og fisk med i vores buffet, fordi skaldyr og fisk netop bliver spist meget i vores hjemby, siger Rong.

Og gæsterne har efterhånden taget den nye kinesiske restaurant til sig.

- Jeg synes faktisk at det har gået rimelig godt indtil videre. Vi ser hele tiden nye ansigter, men vi har også en del loyale kunder allerede. Dem er vi meget taknemmelige for. Vi hører dog også fra mange nye kunder, at de ikke havde hørt om os før, så vi skal stadig blive ved med at gøre opmærksom på os selv i Aalborg og omegn. Men generelt synes jeg, at det går bedre og bedre, siger Rong.

Hyggeligt med akvariefisk, der dog ikke er til at spise. Foto: Lars Pauli

Presset af lukning

Minjiang er dog presset lige nu, hvor den holder lukket.

- Da restauranten jo stadig er temmelig ny, har det en kæmpe betydning økonomisk, at vi skal holde lukket. For etablerede restauranter vil det nok have en mindre betydning, fordi etableringsomkostningerne allerede er blevet tjent helt eller delvist hjem, hvilket jo desværre ikke er tilfældet med os. Vi har ikke råd til at have lukket i flere måneder, siger Rong, der egentlig bare vil have lov til at videreføre sin drøm.

- Drømmen er at gøre Minjiang til aalborgensernes foretrukne kinesiske spisested, og så håber jeg, at vi bliver en del af den positive udvikling, der sker lige nu i Aalborgs vestby, siger Rong.

Minjiang Restaurant håber at kunne åbne for takeaway snarest og sørger for at holde sine følgere opdateret via Facebook.