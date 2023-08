Sparekniv på jobcenter: Stillinger nedlægges

Et sparekrav på i alt 4,8 millioner kroner får nu konsekvenser på Jobcenter Hjørring, hvor i alt ni stillinger nedlægges. Der bliver dog formentlig slet ikke tale om fyringer, da langt de fleste af de udpegede stillinger i øjeblikket er ubesatte.

En af de store klumper i besparelsen bliver på de indledende samtaler med forsikrede ledige. Den opgave bliver nemlig fra årsskiftet flyttet til A-kasserne, der overtager samtalerne i de første tre måneder.

Det vil medføre cirka 25 procent færre samtaler med ledige i jobcentret i forhold til det nuværende niveau. Derfor kan der opnås en reduktion på tre årsværk i jobcentrets afdeling for forsikrede ledige. Heraf er de to årsværk p.t. vakante.

En øget brug af digitale samtaler med ledige og sygemeldte udløser også en besparelses. Det vurderes nemlig, at den enkelte medarbejder kan nå at afholde flere samtaler, når det foregår på skærmen, i stedet for i fysiske møder. På den baggrund spares der henholdsvis ét årsværk i jobcentrets afdeling for kontanthjælpsmodtagere og ét årsværk i afdelingen for sygedagpengemodtagere.

Der nedlægges også én teamlederstilling i jobcentrets afdeling for Unge og Uddannelse. Det sker i forbindelse med en omorganisering, hvor ledelsesopgaver samles.

Endelig sker der tilpasning på jobcentrets tilbudsvifte kaldet Helhedstilbuddet. I stedet for for forskellige kommunale projekter, skal der i stedet fokuseres på flere virksomhedsrettede indsatser. Forslaget om tilpasningen af tilbudsviften indebærer en reduktion på tre årsværk på Helhedstilbuddet. Heraf er alle tre p.t. vakante.

- Heldigvis har vi været forberedte på det her siden budgetvedtagelsen sidste efterår, så ubesatte stillinger er ikke blevet genbesat. Der må selvfølgelig være mulighed for besparelser, når vi stadig har en meget lav ledighed på cirka 2,5 procent og væsentligt færre kontanthjælpsmodtagere, siger formand for Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget, Per Møller (K).