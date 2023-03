Spillesteder har snydt musikere for hundredtusindvis af kroner

DANMARK:Jyske og fynske spillesteder kan i årevis have snydt kunstnere for hundredtusindvis af kroner med ulovlige prisaftaler.

Over for JydskeVestkysten er spillestedet Tobakken i Esbjerg gået til bekendelse og har fortalt om koordinering af kunstner-honorarer med andre spillesteder i landet om navne som Tessa, Saveus, Jung, Folkeklubben, MC Einar, Tim Christensen og nu afdøde Hugo Helmig.

Derudover skal spillestederne også have udvekslet priser på billetter.

Det skriver JydskeVestkysten, der har fået aktindsigt i en korrespondance mellem Tobakken og det kommunalt ejede spillested Godset i Kolding.

Via en såkaldt erfa-gruppe bestående af otte spillesteder i Jylland og et på Fyn er der blevet aflagt en såkaldt "musketér-ed" i forhold til, hvad den pågældende kunstner skal tilbydes, og man har koordineret priser på konkrete kunstnere - koresspondancerne strøkker sig

Avisen har forelagt sagen for professor Bent Ole Gram Mortensen fra Juridisk Institut på SDU, der finder den ret bekymrende. Det samme gør Esbjerg Kommune, der har kendt til sagen i et par måneder.

- Vi har fået en advokat-vurdering, og advokatens konklusion lød, at der var risiko for, at erfa-gruppen kunne ses som et decideret kartel og dermed et brud på Konkurrenceloven. Advokaten anbefalede, at Tobakken stoppede aktiviteten med det samme og omgående trak sig fra gruppen, forklarer Ronnie Hansen, der er kulturekspert og har været hyret ind til at rydde op i papirarbejdet på det økonomisk kriseramte Tobakken, til JydskeVestkysten.

Det var også ham, der fandt de over 1.000 mails i erfa-gruppen og meldte det til Esbjerg Kommune.

Det er ikke offentliggjort, hvem de øvrige seks spillesteder i Jylland er.

Tegn på desperation

Et af de nordjyske spillesteder, hvor flere af de omtalte kunstnere er blevet booket, er Musikkens Hus i Aalborg.

Her har Silas Bjerregaard, der står for den rytmiske booking, aldrig hørt om kartellet.

- Jeg var ikke bevidst om, at det foregik. Vi er en lille branche, så vi snakker sammen om generelle forhold i branchen, men at decideret aftale priser er konkurrenceforvridende, så det gør vi selvfølgelig ikke, siger Silas Bjerregaard, der finder det trist, at det finder sted.

- Der er jo nok en grund til, at det sker, det er en branche i krise. Det virker som en desperat måde at kompensere for faldende billetsalg på. Men der er jo måder, man kan forhandle på, som er mere gennemsigtige. Og hvis en kunstner er for dyr, må spillestederne sige nej, og så må kunstneren indrette sin pris derefter, siger bookeren, der også selv er musiker ved siden af.

- Det fjerner det organiske i prisforhandlingen og forhindrer kunstnerne i at operere på frie markedsvilkår, mener han.