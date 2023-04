Spilletid hos høge skal være springbræt for en tur til udlandet

FREDERIKSHAVN:Elite Nord Frederikshavn A/S, der står bag det nordjyske isligamandskab Frederikshavn White Hawks, er i fuld sving med at signe spillere til den kommende sæson, og mandag kan selskabet så offentliggøre, at den 19-årige back Anton Stenbakken har skrevet under på en kontrakt for de kommende to sæsoner.

Det skriver selskabet i en pressemeddelelse.

Anton Stenbakken har de seneste fire år spillet ungdomsishockey i Frölunda i Sverige, hvor han har optrådt på deres J 16, J 18 og J 20 mandskab.

- Vi synes, det er rigtig fedt at få Anton hjem til Frederikshavn igen efter hans fire år i Sverige, hvor han er blevet godt skolet. Nu kan han således tage det næste skridt - helt i tråd med vores strategi, med at spille unge spillere ind på vores hold. Anton er en to-vejs back, han har en god spilforståelse, og samtidig har han et godt skud. Vi glæder os rigtig meget til at se ham i White Hawks, og det er med stor glæde, vi har skrevet en to-årig aftale med ham, lyder det fra Kasper Kristensen sportschef i Frederikshavn White Hawks.

Selv siger Anton Stenbakken om kontrakten med Frederikshavn White Hawks, at mener sig klar til seniorerfaring med ishockey.

- Jeg er derfor glad for, at Frederikshavn White Hawks har tilbudt mig en ansvarsfuld rolle med meget spilletid. Timingen føles helt rigtig, og jeg tror, at netop erfaring fra Metal Ligaen, vil give mig mulighed for at tage yderligere skridt i min udvikling og bane vej for en fremtidig seniorkarriere i udlandet. Jeg har et helt særligt forhold til klubben fra mine tidlige ungdomsår, og jeg glæder mig derfor meget til at trække White Hawks trøjen over hovedet, og give alt for klubben og fansene. Jeg ser meget frem til at være en del af klubbens ambitioner om at få Frederikshavn tilbage i toppen af dansk ishockey, lyder det fra Anton Stenbakken, der bliver udstyret med trøje nummer 10.