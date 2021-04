Spis forårets grøntsager - her er de bedste tips lige nu

Mere smag, færre omkostninger og et lavere klimaaftryk.

Der er flere gode grunde til at gå efter råvarer, når de er i sæson. Og faktisk går hver tredje af os i høj eller meget høj grad op i at spise efter sæson.

Det viser en ny befolkningsundersøgelse fra Karolines Køkken, som har lanceret en online råvarekalender, hvor du kan se, hvad der er i sæson netop nu.

Samtidig vil hver fjerde gerne være endnu bedre til at spise efter sæson, end de er i dag.

Og det forstår kok og medstifter af Aarstiderne Søren Ejlersen godt.

- Der er noget naturligt i at spise mere af det, vi er omgivet af, i stedet for fra andre kontinenter. At se ud over de danske marker eller i vildnisset og opdage det danske spisekammer, siger Søren Ejlersen.

Tove Færch, som er leder af Karolines Køkken, foreslår, at du udvælger nogle af forårets saftige grøntsager og lader dem spille hovedrollen på spisebordet.

- Om lidt kommer de nye kartofler. De første er voldsomt dyre - ligesom stenbiderrognen - men så kan man vælge at lave det som bund i en forret med lidt fisk ovenpå i stedet for en hovedret med det tunge kød.

- Sådan så det, der er lækkert og specielt lige nu, får heltepladsen, siger Tove Færch.

Fra april kan du også få sprøde danske radiser, og der er asparges på vej i maj.

Damp dine asparges i en smule vand med olie og salt. Og er der stadig stenbiderrogn, så kræver det ikke mere end en smule af det og en frisk dusk dild, og så er man glad, siger kok Søren Ejlersen.

- Rabarberen er også undervurderet. Det er noget af det første, der spirer, siger han.

Rabarberen er nok bedst kendt fra det søde køkken, hvor du kan lave tærter eller trifli med makroner og vaniljecreme.

Men du kan også snildt integrere den i det salte køkken, siger Søren Ejlersen.

- Du kan kaste dig ud i en rabarberkompot med lidt chili og peber, og brug den som en relish til aftensmaden, hvor du måske ellers ville bruge lidt chilisovs.

Naturen er et grønt skatkammer

Har du mod på selv at plukke, så er foråret også et skatkammer af grønne sager.

Og i øjeblikket vrimler det med ramsløg i skovbunden. Pluk en god portion, og lav en ramsløgspesto med nordiske nødder - eksempelvis hasselnødder eller valnødder - og god olivenolie, foreslår Søren Ejlersen.

Pas dog på, at du ikke forveksler de grønne blade med giftige planter som liljekonvaller, formaner han.

- De skal dufte af hvidløg, og hvis du ikke har prøvet det før, så tag ud med en erfaren ven. Så kan de også vise dig nogle gode steder, siger han.

Han foreslår også at gå på jagt efter brøndkarse og løgkarse, som kan bruges som krydderurter i mindre mængder i maden.

Og så er skovmærke en god plante at kende, siger han.

- Skovmærke kan man komme i sit isvand, så smager det af kardemomme og vanilje, siger Søren Ejlersen.

/ritzau fokus/