Spiste sjælden svamp: Risikerer nyretransplantation eller dialyse på livstid

NORDJYLLAND:Aalborg Universitetshospital udsendte mandag morgen en advarsel om, at man skal passe på med at spise svampe, man ikke kender.

Advarslen blev sendt ud, da to mænd lige nu er indlagt med svær nyresvigt efter at have spist svampe, de har samlet i Nordjylland.

De to indlagte er midaldrende mænd fra Hjørring. De var midt i august på svampejagt og havde efterfølgende spist de fundne svampe - sandsynligvis i en stuvning.

En eller flere af svampene har været af arten hvælvet gift-slørhat.

- De har fået kraftige skader på nyrerne. Lige nu er de i akut-behandling, men der er risiko for, at de bliver kroniske dialysepatienter eller skal igennem en nyretransplantation, siger Tom Buur, der er overlæge på nyremedicinsk afdeling på Aalborg Universitetshospital, hvor de to mænd er indlagt.

Han fortæller, at man først kan sige noget om mændenes situation på længere sigt om to til seks uger.

Falder ikke om som på film

De to forgiftede mænd blev uafhængigt at hinanden indlagt på Hjørring Sygehus den 25. august og efterfølgende overført til universitetshospitalet i Aalborg.

- Det er ikke som på film, hvor man falder om, så snart man har spist en svamp. Med hvælvet gift-slørhat går der typisk en uges tid, før man oplever symptomer, og efter så lang tid har de fleste glemt, at de faktisk har spist svampe, siger Tom Buur.

De typiske tegn på svampeforgiftning er opkastninger, diarré og aftagende nyre- eller leverfunktion.

Sjælden svamp

Hvælvet gift-slørhat er ret sjælden. Tidligere er den kun fundet ti steder i Danmark, og det er første gang, at den er fundet i Nordjylland.

Ifølge Giftlinjen, Bispebjerg Hospital, har der tidligere kun været forgiftninger med gift-slørhatte i Danmark, hvor disse er blevet plukket i Sverige.

- Det er sådan, at man skal være helt sikker på, at man kender svampe og skal kunne genkende dem i naturen, før man går på svampejagt med det formål at spise svampene. En del svampe kan give meget alvorlige skader, eller man kan i værste fald dø, siger Tom Buur og tilføjer, at manglende kendskab til svampene også var tilfældet for de to mænd fra Hjørring

Han understreger, at det ikke er tilstrækkeligt at finde billeder i en bog eller på en smartphone og sammenligne med den svamp, man står med i hånden. Skal man plukke svampe, er det bedst først at tage et kursus med en kompetent vejleder og øvelser ude i naturen.

- Det er efterhånden sjældent, vi ser svampeforgiftninger i Danmark, og det er oftest med fluesvamp, som går ud over leveren, siger Tom Buur, der også har arbejdet som læge i Sverige, hvor man ser flere tilfælde med svampeforgiftning.

De typiske tilfælde af svampeforgiftning i Danmark ses, når udlændinge samler svampe, der ligner svampe fra deres hjemlande.

- Ligesom man skal være sikker på at kende svampe og genkende dem i naturen, så skal man passe meget på med at plukke svampe i lande, hvor man ikke med sikkerhed kender de svampe, der kan leve i landet, siger Tom Buur.