Spøgelser og mystiske væsner tager på tur - tør du kigge?

NORDJYLLAND:Hvert slot eller gods har sin hvide dame, indmurede staldkarl eller stakkel, der druknede i voldgraven og ikke kan lade eftertiden være i fred.

Og hver landsby havde sin tosse, trold, heks eller stakkel, der kom på hjul og stejle for det rene ingenting.

Som børn hørte vi historierne i lommelygtens skær, når store fætre var på besøg i sommerferien og fik os til at bide neglene til blods i angst over gyserhistorierne - derinde bagerst i skunken. Senere fortalte vi selv historierne videre til yngre fætre og kusiner, for gyset fascinerer jo, og de grumme historier blev med garanti ikke dårligere med tiden.

Den fascination udnytter Nordjyske Museer i en ny vandreudstilling, som de sender på tur i vores landsdel fra 26. august og 12 uger frem.

Det oplyser Nordjyske Museer i en pressemeddelelse.

Kendetegnet for mange vandrehistorier er, at de gik fra mund til mund og ikke blev skrevet ned. Det er først sket i nyere tid. Fortællingerne i Nordjyske Museers nye vandreudstilling stammer blandt andet fra folkemindeforsker Evald Tang Kristensens rejser i Jylland omkring år 1900, hvor han samlede sagn og beretninger ind fra mennesker, der stadig havde de gamle historier i levende erindring.

Her kan du se udstillingen 26. august-1. september: Storvorde, ved Storvorde bibliotek, Stationsvej 5 2. september - 8. september: Frejlev, ved Frejlev Skole, Frejlev Skolevej 7.. 9. september - 15. september: Vodskov, Ved Vodskov Kultur og Idrætscenter, Brorsonsvej 3B. 16. september-22. september: Hals, ved Hals Skanse, Skansen 1. 23. september- 3. oktober: Hobro, ved Hobro bibliotek, Store Torv. 4. oktober -17. oktober: Skørping, ved Skørping KulturStation, Sverriggårdsvej. 18. oktober-31. oktober: Nibe, ved Nibe Museum, Torvet 2. 1.november-12. november: Fjerritslev, Bryggertorvet ved Fjerritslev Museum, Østergade 1B. VIS MERE

Udstillingen gør os klogere på lokale sagn og myter fra det nordjyske. Fokus er på spøgelser og mystiske væsner, når udstillingen rammer otte byer i Jammerbugt, Aalborg, Rebild og Mariagerfjord kommuner.

Her tilbyder Nordjyske Museeer samtidig børn at tage en såkaldt lærlingeprøve og uddanne sig til spøgelsesjæger, så mon ikke skoleklasse kommer til at flokkes om udstillingen, så gysertraditionen kan holdes i hævd også i kommende generationer?

Når bjergfolkene i Kællingbjerg førhen festede, løftede højen sig på glødende pæle, og man skulle passe meget på ikke lade sig friste og blive bjergtaget – for så kunne man ende med at være fanget i højen i 100 år. Sådan går sagnet i hvert fald. Her ses flugten fra elverhøjen tegnet af Andreas Flinch, 1842. Statens Museum for Kunst

Bygger på omfattende kulturarv af folkesagn

Udstillingen bringer os vidt omkring i Jammerbugt, Aalborg, Rebild og Mariagerfjord kommuner, og den tager udgangspunkt i de over 400 sagn, der er nedskrevet om helheste, troldfolk, havfruer, elverfolk, spøgelser, varulve og andre væsner i de fire nordjyske kommuner.

Udstillingen fortæller blandt andet om helheste – dvs. hovedløse heste, som varsler død. De optræder i en del sagn og myter fra gammel tid, fx fra området ved Nibe. Efter at have set udstillingen kan man selv gå på jagt i lokalområdet efter helheste og andre overnaturlige væsner. Illustration fra Steen Steensen Blichers novelle Mowns. Tegning af Hans Smidth, 1884-85. Statens Museum for Kunst

Folkesagnene har gennem århundreder været en del af den nordjyske identitet. Hver en høj, kirke og skov har haft en dobbeltsidet historie – det man kunne se med det blotte øje, og det man fik fortalt i de mange sagn.

For det moderne menneske, hvor sagn og myter måske ikke fylder ret meget, kan udstillingen derfor give en hel ny oplevelse, hvis man går en tur ved fx den store bakke Kællingbjerg ved Kongerslev, når man ved, at bakken er fyldt med højfolk og mindst et magisk sølvbæger. Eller når man går tur ved Rødhus Strand og ved, at her engang er blevet set to slattenlangpatter på flugt fra Den vilde jæger. Og så er der selvfølgelig alle de mange smukke herregårde, som ofte lægger hus til ondskabsfulde og højrøstede spøgelser.

Lærlingeprøve Udstillingen har også en særlig fantasydimension, hvor børn og unge kan lære mere om danske sagnvæsner ved tage Den vilde jægers lærlingeprøve. Han er et spøgelse, der altid er på jagt efter overnaturlige væsner. Når børnene er blevet klogere og har bestået lærlingeprøven, så opfordres de til at tage på eventyr i lokalområdet og fotografere, filme og fortælle om deres møde med varulve, lindorme, elverpiger eller andre sagnvæsner, de måtte møde på deres vej. Den bedste historie præmieres med Den vilde jægers enestående trofækiste. Den indeholder blandt andet noget af bjergfolkenes guld, en manepæl til at mane spøgelser med, en nøglering med prøver på skind af varulv, liglam og helhest, en sølvknap til at skyde hekseharer med og meget, meget andet. Den vilde jægers trofækiste overrækkes lørdag 27. november på Aalborg Historiske Museum. Har man brug for hjælp til at finde de overnaturlige væsner, så har Nordjyske Museer i samarbejde med Hals Arkiv, Lokalhistorisk Forening For Tidligere Sejlflod Kommune og Nibe Museum og Arkiv udarbejdet tre guides med lokale sagn og myter fra henholdsvis Nibe, Sejlflod og Hals-området. De kan hentes på nordjyskemuseer.dk/sagn-og-myter eller i fysisk form på Hals Arkiv, Nibe Museum og Arkiv og samt Lokalhistorisk Arkiv for Sejlflod. De kan også findes på bibliotekerne i Nibe, Storvorde og Hals. VIS MERE

Vandreudstillingen Spøgelser og mystiske væsner støttes økonomisk af Region Nordjyllands lille Kulturpulje og af Aalborg Kommunes pulje til aktiviteter for børn og unge, og i løbet af efteråret kan den ses i Storvorde, Frejlev, Vodskov, Hals, Hobro, Skørping, Nibe og Fjerritslev.