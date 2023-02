Spøgelsesbilist fængslet i fire uger - han kunne ikke selv møde frem i retten

HJALLERUP: En polsk mand på omkring 60 år er fredag eftermiddag blevet varetægtsfængslet i fire uger ved Retten i Aalborg.

Varetægtsfængslingen skete in absentia, da manden ligger i koma på sygehuset i Aalborg.

Manden var årsagen til et større trafikuheld, da han torsdag aften kørte mod færdselsretningen på E45-motorvejen - spøgelsesbilist - og kørte sammen med en anden bil syd for afkørsel 16 Hjallerup Nord.

Manden kørte på motorvejen ved Bouet i Nørresundby, hvor han kørte mod nord i det sydgående spor.

Manden er blevet anholdt og sigtet for at forvolde fare for andres liv og helbred og spirituskørsel.

Det er politikommissær Michael Karstenskov ved Nordjyllands Politi, der står for efterforskningen i sagen, og han fortæller, at Retten i Aalborg fulgte anklagerens krav om varetægtsfængsling i fire uger.

Søger vidner til uheldet

Da den 60-årige mand selv kom alvorligt til skade ved færdselsuheldet, har det ikke været muligt at afhøre ham.

Når manden kommer ud af koma - og bliver i stand til det - skal han igen fremstilles i et grundlovsforhør, hvor han også bliver bedt om at tage stilling til sigtelsen mod ham.

I forbindelse med ulykken efterlyser politiet to vidner, der har set den polske mand der kørte i en hvid Citroën C1.

Det drejer sig om en person, som kørte i en mindre personbil samt en person i en lastbil, der muligvis havde hænger på.

De to biler observeret på overvågningskameraer, hvor politiet kan se, at en mindre personbil i ukendt farve og med et ukendt registreringsnummer måtte foretage en hård opbremsning for at undgå påkørsel.

Umiddelbart bag ved denne mindre personbil kørte en lastbil – formentlig med hænger – i ukendt farve og også med ukendt registreringsnummer. Lastbilen måtte ligeledes foretage en hård nedbremsning for at undgå sammenstød med spøgelsesbilisten.

Efter uheldet var motorvejen var spærret i cirka to timer i begge retninger som følge af uheldet.