Spøgelsesbilist husker intet

NORDJYLLAND: 25. december sidste år omkring midnat kørte en nu 69-årig mand ned af tilkørslen til motorvej E 45 i nordgående retning ved Svenstrup. Da han nåede motorvejen, lavede han en U-vending og fortsatte dermed som spøgelsesbilist et stykke i sydgående retning.

Det kostede ham mandag ved Retten i Aalborg tyve dages betinget fængsel og en frakendelse af førerretten i et år.

Efter lidt tids kørsel i sydgående retning stoppede den 69-årige bilen i anden vognbane, inden han igen foretog en U-vending og fortsatte tilbage i nordgående retning.

Her havde politiet allerede fået flere alarmopkald om spøgelsesbilisten. Så da den 69-årige, efter igen at have kørt et stykke, stoppede bilen i nødsporet, blev han kontaktet af politiet.

Den 69-årige erkendte de faktuelle oplysninger under retssagen mandag, men mente ikke, at han havde kørt hensynsløst. Der kom ingen forklaring frem om, hvorfor den 69-årige havde vendt om to gange på motorvejen, og selv huskede han intet.

Han modtog dommen.