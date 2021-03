Sportsdirektører ryster på hovedet af ekspertudvalg

NORDJYLLAND:Da de politiske partier natten til tirsdag blev enige om en plan for, hvordan Danmark kan genåbnes i løbet af de kommende måneder, blev der ikke sat dato for, hvornår publikum igen kan komme til fodbold, håndbold og andre sportsarrangementer.

En hurtigtarbejdende ekspertgruppe skal sammen med relevante myndigheder først kigge på, hvordan folk igen kan komme på stadion, baner og i haller på sundhedsmæssigt forsvarlig vis.

Gruppen skal komme med sine forslag midt i april.

Det skuffer direktør i AaB, Thomas Bælum, der havde håbet, at sportsarrangementer var med i den første plan.

- Jeg havde forventet, at vi var noget af det, som først kunne åbnes, men med begrænset kapacitet. Derfor er jeg skuffet over, at vi åbenbart ikke er vægtet tungere og står på listen, siger han.

- I efteråret var vi med i et forsøg, hvor vi beviste, at vi kunne håndtere at have 500 folk på stadion uden, at én eneste bevisligt blev smittet på et fodboldstadion. Planen for, hvordan vi gjorde det, har vi stadig, så vi vil allerede til næste kamp kunne åbne forsigtigt op - og så skrue op for antallet af tilskuere, i takt med at folk bliver vaccineret, og smittespredningen forhåbentlig aftager, siger han.

Håber på tilskuere i hallen

Direktør i Aalborg Håndbold, Jan Larsen, er også overrasket over, at ekspertudvalg nu skal ind over.

- Beregningerne er jo lavet, og vi har jo bevist, at det kan lade sig gøre at have folk til både fodbold og håndbold på forsvarlig vis. Så jeg synes, det er mærkeligt, men jeg ved heller ikke, hvad der præcist ligger bag den beslutning, siger han.

- Det er uforståeligt, at fodboldklubber, der spiller på stadions med plads til måske 10-15.000 tilskuere, ikke må lukke nogen ind. De spiller udendørs, og de kunne fint lukke et begrænset antal tilskuere ind, mens der stadig ville være muligt at holde god afstand.

Jan Larsen håber, at man hurtigt kan få retningslinjer, som skal opfyldes for at kunne få tilskuere i hallen.

- Men jeg erkender også, at det nok kommer til at tage længere tid med at få publikum til håndbold fremfor fodbold, da vi spiller indenfor, siger han.

Han håber at kunne få tilskuere i hallen til sæsonens sidste kampe i slutspillet.

- Men det vigtigste er jo, at det sker på forsvarlig vis, og at vi opfylder de retningslinjer, der kommer, siger han.

Mister "affyringsrampe"

Thomas Bælum tror ikke, at man med den nuværende aftale når at komme op på fuld kapacitet i ”superligaordningen” - hvilket vil sige 1/3 af stadionkapaciteten - før sæsonen er forbi.

- Det er dobbelt ærgerligt, for vi ved, at afslutningen på en sæson virker som "affyringsrampe" til den næste sæson. Det er bevisligt, at jo mere spænding og flere tilskuere der er ved afslutningen af én sæson, jo flere folk er der på stadion ved begyndelsen af den næste sæson. Den "affyringsrampe" mister vi desværre, og den ville have været dejlig, fordi folk er vaccineret, når næste sæson begynder, og vi forhåbentlig kan åbne helt op.

- Nu bliver det lidt sværere at løbe i gang, forudser Bælum.

Ifølge genåbningsaftalen skal ekspertgruppen komme med sine anbefalinger midt i april.

- Inden der så kommer konkrete retningslinjer, og vi er klar, er sæsonen snart færdig. Så jeg er ikke optimistisk med hensyn til at få et meget begrænset antal tilskuere på stadion i denne sæson, siger Bælum.

Sidste runde i Superligaen spilles 24. maj, mens sidste runde i håndboldligaen spilles i juni.