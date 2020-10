Sprang 14 meter ned fra Limfjordsbroen: - Det var en udsøgt fornøjelse

AALBORG:Normalt er det totalt forbudt at springe ud fra Limfjordsbroen, men på en råkold onsdag i oktober var der alligevel seks nordjyder, der sprang i. Meningen bag var at teste udstyr og sikkerhed, inden offentligheden får samme mulighed for at springe fra broen til Idrætsmødet i 2021.

- Det gik rigtig godt. Det må jeg sige. Det var en udsøgt fornøjelse, og sjovt at få lov til at prøve, smiler Carsten Jørgensen, da han kommer i land efter sit første spring.

Kort forinden havde han hoppet de 14 meter ned, der er fra gelænderhøjde til vandet, iført jakkesæt. Hoppet var dagens opgave, tøjet mest for sjov.

- I dag tester vi egentlig bare, at tingene virker, som de skal, og at vi har styr på de ting, vi skal have styr på, forklarer han.

I videoen herunder kan du se, hvordan det gik. Dele af optagelserne er venligst lånt af Loemmel.

Carsten og kammeraten Jes er idémændene bag projektet, der skal give op til 150 mennesker mulighed for selv at hoppe ud fra Limfjordsbroen, når Idrætsmødet efter planen vender tilbage 2.-6. juni 2021.

Idrætsmødet, som blev aflyst i år, er et event, Aalborg Kommune arrangerer sammen med idrætslivet. Mødet består blandt andet af en konference, skoleaktiveter, underholdning og ikke mindst muligheden for at røre sig som besøgende. Det er her, Limfjordsbroen kommer ind i billedet. For Carsten og kammeraten så en mulighed i at bruge broen til noget nyt under Idrætsmødet.

- Limfjordsbroen er jo en fast installation, så det var smart at få brugt nogle af de ting, der er i bybilledet til nogle andre oplevelser en gang i mellem, forklarer han.

Carsten Jørgensen er selv kystlivredder. Selvom han tidligere har hoppet fra klippeafsatser, har han ikke før hoppet fra 14 meters højde. Foto: Claus Søndberg

Ikke uden risiko

Selvom det er planen, at det 14 meter høje spring skal være en aktivitet under Idrætsmødet, så er det ikke for enhver. Der er visse krav, man som springer skal leve op til.

- Det er ikke risikofrit at hoppe. Man skal vide, hvad man laver, når man gør det, fortæller Carsten

Derfor er det et krav, at man kan svømme 600 meter og har prøvet at springe fra en timetervippe før. Har man det, burde man efter planen selv kunne prøve kræfter med springet fra broen til sommer.

For selv at kunne få lov til at hoppe under Idrætsmødet, skal man kunne svømme 600 meter og have sprunget fra en timetervippe før. Foto: Claus Søndberg

Carsten Jørgensen er selv kystlivredder og uddannelsesleder for serviceøkonomerne på UCN. Derigennem har han derfor en tilknytning til Idrætsmødet, der for brug for de studerende, der ved en del om planlægning og afholdelse af events.

Og det kræver en del planlægning at få lov til at springe fra Limfjordsbroen. Både politiet, kommunen, broen og havnen er blevet spurgt om lov, inden de kunne få lov til at teste udstyret og hoppe i vandet.

Skal man ikke være lidt tosset for at hoppe ud fra Limfjordsbroen?

Jo, det skal man. Det er også derfor, at man i dagligdagen aldrig skal gøre det. Man skal sørge for, at sikkerheden er på plads.

I vandet var en båd klar til at samle folk op med det samme, så dagens test forstyrrede trafikken på fjorden mindst muligt. Foto: Claus Søndberg

Og når sikkerheden er på plads, så er et hop fra Limfjordsbroen en oplevelse, der kan anbefales ifølge Carsten Jørgensen.

- Det kan det absolut