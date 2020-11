Spritbilist faldt i søvn bag rattet midt på vejen

REBILD: En 47-årig mand havde fået lidt for meget at drikke, da han torsdag aften kørte i sin bil. Det skriver Nordjyllands Politi i døgnrapporten fra torsdag.

En borger fra Rebild så mandens bil holde stille, men tændt, midt på vejbanen på Stendalsvej. Da borgeren forsøgte at kontakte føreren, så føreren ud til at være skidt tilpas.

Borgeren ringede 1-1-2, og der blev omgående sendt en ambulance, da der muligvis var tale om insulinchok.

Da ambulancen ankom, fik ambulanceredderne den 47-årige mand bugseret over i ambulancen og begyndte at køre mod hospitalet. Ambulancefolkene kunne heldigvis konstatere, at mandens blodsukker var normalt.

Da ambulancen ankom til skadestuen, ventede politiet. Her fik betjentene vækket den 47-årige mand og kunne konstatere, at mandens ånde bar en kraftig lugt af alkohol.

Og da betjentene forsøgte at instruere manden i at deltage i en alkometertest, nægtede han i første omgang at tage testen.

Det viste sig dog, at manden var påvirket af alkohol.

I døgnrapporten skriver politiet, at politipatruljen derfor sigtede den 47-årige mand for spirituskørsel. I sager om spirituskørsel bliver der taget en blodprøve som bevismateriale.

Da lægen stak nålen i den 47-årige, faldt han igen i søvn, mens blodprøven blev taget.