Spritkørsel og anholdte: Sådan forløb J-dag sig

NORDJYLLAND:Til trods for at fredag aften er en af de mest populære dage at tage til fest, har politiet ikke haft ekstraordinært travlt.

Det fortæller vagtchef hos Nordjyllands Politi, Jesper Sørensen.

- Vi har haft travlt, men ikke noget vi ikke har oplevet hvilken som helst anden fredag, siger han.

I løbet af natten har Nordjyllands Politi anholdt fem personer i hele kredsen.

- Vi har en, der indgik i et slagsmål og en anden, der er anholdt for fornærmelig tiltale samt forsøgt vold mod en mand i offentlig tjenester, siger vagtchefen.

Det forventes, at ingen af de anholdte bliver fremstillet i grundlovsforhør.

Fuld og uden kørekort

Heller ikke på Thy og Mors har det været en nat fuld af uro. Der har været noget at lave, men ikke noget særligt.

Det fortæller vagtchef for Midt- og Vestjylland Politi, Simon Skelkjær.

Det eneste er, at en 28-årig mand er taget for spirituskørsel uden kørekort, fortæller han.

Manden blev taget klokken 00.30 ved Thisted Kystvej. Han er oprindeligt fra Nibe.

- Han gør opmærksom på sig selv ved hvin fra hans dæk. Da patruljen stopper ham opdager de, at han ikke har kørekort og er beruset, siger Simon Skelkjær.

Den 28-årig mand fik en bøde for det, vagtchefen kalder, røg og støj.