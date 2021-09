SSI: Stadig sundhedsrisiko ved mink

Statens Serum Institut (SSI) fastholder risikovurdering om, at minkavl medfører en sundhedsrisiko "af ukendt størrelse" for mennesker i Danmark. Det erfarer Ritzau.

Vurderingen er lavet i juni. SSI har forud for forhandlinger om et fortsat forbud mod hold af mink tirsdag bekræftet, at den stadig holder.

- Det er Statens Serum Instituts generelle vurdering, at hold af mink i Danmark efter 2021 kan medføre en sundhedsrisiko for mennesker af ukendt størrelse, fremgår det af vurderingen fra juni.

I december 2020 blev et midlertidigt forbud mod hold af mink i Danmark besluttet i Folketinget. Det skete, efter at regeringen havde meldt ud, at alle mink skulle slås ned for at mindske smitte med - og mutationer af - covid-19.

Forbuddet står til at udløbe 31. december 2021, men det skal altså senere tirsdag muligvis besluttes, om det skal forlænges.

Overordnet beskriver Statens Serum Institut i sin vurdering, der altså er fra 14. juni, tre hovedrisici:

Smitte trods vaccination hos avlere og pelsere, at farmene bliver et smittereservoir, hvor smitten med covid-19 kan overleve, og at der udvikles nye mutationer i mink, der kan sprede sig til mennesker.

Vurderingen fra SSI er bestilt til at gennemgå risici for menneskers sundhed. Ikke komme med bud på, hvordan man mere sikkert kan genstarte minkerhvervet.

Det fik tidligere tirsdag fødevareordfører for De Konservative, Per Larsen, til at sige, at den "ikke kan bruges til ret meget".

- At man siger, at der er en risiko af ukendt størrelse, det kan vi jo ikke bruge til noget som helst. Det kan både være ingenting og en hel masse. Det er sørgeligt og amatøragtigt for at sige det rent ud, sagde han og fortsatte:

- Man skulle have bestilt en seriøs risikovurdering af hold af eksempelvis 50.000 eller 100.000 mink. Se på, hvordan vaccinerede mink, vaccineret personale og ugentlige test kunne fungere.

